Tjejkvällen inledd: Trivsamt på stan – "Det vill man inte missa"

Nya stövlar och sandaler skulle inhandlas till Amelia, när familjen Pontus Djurstedt och Gabriella Svensson från Djursdala var i Vimmerby. Foto: Lotta Madestam

Väninnorna Angeli Karlsson, Anita Westerback och Mia Wallerström från Vimmerby passade också på att umgås denna kväll. Foto: Lotta Madestam

Att det är Tjejkväll gör att det blir lite extra festligt, tyckte systrarna Anna Svensson och Mathilda Svensson, båda Vimmerby. Foto: Lotta Madestam

Sandra Örmander och Monica Örmander från Hultsfred hade en hel lista att bocka av, bland annat blev det ett besök hos Aina Wiger på Hudvårdskompaniet. Foto: Lotta Madestam

På Stadshotellets uteplats satt de nyblivna kollegorna Amanda, Emma, Vera, Felicia, Ellen, Emelie, Eleonore och Hanna, som alla fått jobb på Astrid Lindgrens Värld. Foto: Lotta Madestam

Det blev en Tjejkväll i strålande väder – som bidrog till ett glatt humör och en längtan efter att umgås. – Det blir lite extra festligt, sa Anna Svensson som ”gjorde stan” ihop med systern Mathilda Svensson, båda Vimmerby.

Vimmerby Handels tradition med Tjejkväll fortsatte på torsdagskvällen, med mycket människor ute som passade på att shoppa och äta något gott.

På Stadshotellets uteplats satt de nyblivna kollegorna Amanda, Emma, Vera, Felicia, Ellen, Emelie, Eleonore och Hanna, som alla fått jobb på Astrid Lindgrens Värld. De passade på att få en kväll tillsammans för att fira in både sommaren och en säsong i sagoparken.

Började med något gott att äta

Systrarna Anna Svensson och Mathilda Svensson började också kvällen med lite gott att äta.

– Vi brukar gå på Tjejkvällen ibland, mer den här årstiden. Det är en anledning att ses, och det blir ju lite extra festligt.

Väninnorna Angeli Karlsson, Anita Westerback och Mia Wallerström från Vimmerby passade också på att umgås denna kväll.

Vad har ni för förväntningar på kvällen?

– Jag vill hitta ett par byxor, sa Angeli Karlsson.

– Jag bara kollar lite, viktigast är det att umgås. Fint väder är det också, sa Anita Westerback.

Annons:

"Det vill man inte missa"

Sandra Örmander och Monica Örmander hade åkt från Hultsfred för att passa på att shoppa när det var Tjejkväll.

– Vi har en lista att bocka av, sa Monica och skrattade. Vi har ett bröllop som stundar, så jag ska leta klänning till det, tillade hon.

– Det är roligt med en Tjejkväll, det blir lite extra festligt. Det vill man inte missa, sa Sandra.