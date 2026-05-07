Tjejkvällen inledd: Trivsamt på stan – "Det vill man inte missa"

Vimmerby Handels tradition med Tjejkväll fortsatte på torsdagskvällen, med mycket människor ute som passade på att shoppa och äta något gott.
På Stadshotellets uteplats satt de nyblivna kollegorna Amanda, Emma, Vera, Felicia, Ellen, Emelie, Eleonore och Hanna, som alla fått jobb på Astrid Lindgrens Värld. De passade på att få en kväll tillsammans för att fira in både sommaren och en säsong i sagoparken.
Började med något gott att äta
Systrarna Anna Svensson och Mathilda Svensson började också kvällen med lite gott att äta.
– Vi brukar gå på Tjejkvällen ibland, mer den här årstiden. Det är en anledning att ses, och det blir ju lite extra festligt.
Väninnorna Angeli Karlsson, Anita Westerback och Mia Wallerström från Vimmerby passade också på att umgås denna kväll.
Vad har ni för förväntningar på kvällen?
– Jag vill hitta ett par byxor, sa Angeli Karlsson.
– Jag bara kollar lite, viktigast är det att umgås. Fint väder är det också, sa Anita Westerback.
"Det vill man inte missa"
Sandra Örmander och Monica Örmander hade åkt från Hultsfred för att passa på att shoppa när det var Tjejkväll.
– Vi har en lista att bocka av, sa Monica och skrattade. Vi har ett bröllop som stundar, så jag ska leta klänning till det, tillade hon.
– Det är roligt med en Tjejkväll, det blir lite extra festligt. Det vill man inte missa, sa Sandra.