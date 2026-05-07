Levin presenterad – så långt är SHL-kontraktet

Levin har haft en enorm utveckling senaste säsongerna. Från en relativt tillbakaskymd vistelse i Kallinge/Ronneby till tre succésäsonger i Vimmerby, en ännu bättre i Kalmar – och så nu SHL-kontrakt med Växjö Lakers.

Snacka om att pilarna pekat åt rätt håll för VH-produkten. Ikväll presenterades han av Lakers – en klubb han kommer representera till åtminstone 2029.

– Eddie har fångat vår uppmärksamhet sedan han klev upp i Hockeyallsvenskan. En spelare som kan göra väldigt mycket. Målskytt, spelar tufft men också en smart och förståndig tvåvägsspelare. Har varit lite av en late bloomer som vi nu har ambitionen att lotsa till nästa steg i utvecklingen, säger sportchefen Henrik Evertsson till Lakers hemsida.

Eddie Levin hade flera bud på bordet.

– Det finns många anledningar till att jag väljer att skriva på för Växjö, men framför allt har klubben varit väldigt framgångsrik under många år. Det känns som en trygg miljö att utvecklas i – och självklart också en plats där man vill vinna. Jag har dessutom bara hört bra saker om Växjö Lakers. Att det är en familjär och stabil förening att komma till, och det betyder mycket för mig, säger han.