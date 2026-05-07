07 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Levin presenterad – så långt är SHL-kontraktet

VH-produkten Eddie Levin spelar med Växjö i SHL nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Levin presenterad – så långt är SHL-kontraktet

ISHOCKEY 07 maj 2026 19.41

Eddie Levin till Växjö Lakers har varit en illa dold hemlighet. Idag bekräftades klubbvalet och kontraktet är skrivet på hela tre år.

Annons:

Levin har haft en enorm utveckling senaste säsongerna. Från en relativt tillbakaskymd vistelse i Kallinge/Ronneby till tre succésäsonger i Vimmerby, en ännu bättre i Kalmar – och så nu SHL-kontrakt med Växjö Lakers.

Snacka om att pilarna pekat åt rätt håll för VH-produkten. Ikväll presenterades han av Lakers – en klubb han kommer representera till åtminstone 2029.

– Eddie har fångat vår uppmärksamhet sedan han klev upp i Hockeyallsvenskan. En spelare som kan göra väldigt mycket. Målskytt, spelar tufft men också en smart och förståndig tvåvägsspelare. Har varit lite av en late bloomer som vi nu har ambitionen att lotsa till nästa steg i utvecklingen, säger sportchefen Henrik Evertsson till Lakers hemsida.

Eddie Levin hade flera bud på bordet.

– Det finns många anledningar till att jag väljer att skriva på för Växjö, men framför allt har klubben varit väldigt framgångsrik under många år. Det känns som en trygg miljö att utvecklas i – och självklart också en plats där man vill vinna. Jag har dessutom bara hört bra saker om Växjö Lakers. Att det är en familjär och stabil förening att komma till, och det betyder mycket för mig, säger han. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Stora profilerna om att ikonens tid i VH är över: "Störst genom alla tider i alla kategorier"
Levin blev en vinnare mot moderklubben – igen
UPPGIFTER: HÄR ÄR SHL-KLUBBEN LEVIN VÄLJER
Levins NHL-skoj med George efter värvningen: "Gör stor nytta"
Levin en vinnare i återkomsten – trivdes ihop med Diaco

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt