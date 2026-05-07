Brukare hotade skära halsen av anställd på boende i Vimmerby

En brukare på ett boende i Vimmerby kommun trängde in en kvinnlig anställd i ett hörn och hotade att skära halsen av henne. Nu döms han av Kalmar tingsrätt.

Händelsen ska ha inträffat i september 2024 på ett boende i Vimmerby kommun, där mannen var tillfälligt bosatt.

Den målsägande kvinnan, som var anställd på boendet, har berättat att mannen vid tillfället var alkoholpåverkad och arg. När hon försökte tillrättavisa mannen ska han enligt kvinnan ha plockat upp en stol och kastat mot henne samt sagt att hans skulle skära halsen av henne – något han upprepade flera gånger. Han ska också ha gått emot kvinnan, höjt armen mot henne och slagit knytnäven i väggen efter att ha trängt in henne i ett hörn.

”Förstår att hon blev rädd”

Den tilltalade mannen har vidgått att han blev arg och att han nog kan ha höjt armen och slagit näven i väggen, men poängterat att han inte hade någon intention att slå målsäganden. Han har inte kunnat minnas att han ska ha uttalat något hot om att skära halsen av henne, men att han absolut kan förstå att hon blev rädd.

I polisförhör sa mannen att han ”inte direkt minns händelsen” och därför varken kunde erkänna eller förneka gärningen.

Kalmar tingsrätt dömer nu mannen som skyldig till olaga hot. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenat med 90 dagsböter om 170 kronor, totalt 15 300 kronor. Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till kvinnan samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.