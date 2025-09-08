JUST NU: LARM OM BRAND – "DET RYKER KRAFTIGT"

Under måndagen inkom ett larm till SOS om en brand inne på Ljunghäll i Södra Vi.

Larmet inkom vid halv tio på förmiddagen. Enligt initiala uppgifter ska det handla om en brand i en byggnad på en industri på Norra Storgatan.

– Det kom in till oss som ett automatlarm. Det ska ryka kraftigt från en eltruck som står inomhus. Vi är på plats nu, säger räddningstjänstens ledningsoperatör klockan kvart i tio.

Initialt ska man inte ha sett några öppna lågor.

Uppdatering 10.15:

En av de som arbetar på Ljughäll berättar att de fick utrymma lokalerna på morgonen.

– Alla som jobbar här fick utrymma. Vi vet inte så mycket än, mer än att det ska ha börjat brinna i ett batteri i eltrucken. Det verkar som att de har fått ut batteriet nu från byggnaden, säger han.

Räddningstjänstens ledningsoperatör meddelar vid 10.15 att batteriet är ute från den rökfyllda lokalen. Nu jobbar de med att ventilera.

Uppdatering 10.50:

De arbetar fortfarande på plats med att ventilera.

– Det är ingen fara för någon brand i nu. Vi ska göra en kontroll här strax för att se hur det går med ventileringen. Vi har inte fått till oss att någon ska vara drabbad eller skadad på något sätt, säger Ola Ståhlgren, insatsledare.