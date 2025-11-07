ENDUROFÖRARE TILL SJUKHUS – KVINNA MISSTÄNKS FÖR BROTT

En trafikolycka har inträffat på riksväg 40 utanför Vimmerby. Det rör sig om en personbil och en enduro som kolliderat. En person är förd till sjukhus. En äldre kvinna misstänks för två brott efter händelsen.

Larmet om olyckan kom vid 14.20-tiden på fredagen. Det ska röra sig om en trafikolycka med flera fordon på mötesfri väg. Räddningstjänsten lokalt uppger att det rör sig om en olycka mellan en personbil och en endurocykel.

Föraren av enduron är förd med ambulans till sjukhus.

– Det är oklart skadeläge, uppger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten.

Polisen uppger att man skickats till riksväg 40 i höjd med Borstingen efter olyckan.

"MC-föraren är skadad, oklart hur allvarligt. Olyckan har inträffat i riktning mot Västervik", skriver man.

– Vi har patrull där men de har inte återkopplat ännu, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen.

Begränsad framkomlighet

Ola Ståhlgren berättar att det är en del enduroåkare i omlopp.

– Det här har skett precis vid avfarten vid Koppetorp. Vi sanerar vägbanan efter plastdetaljer och polisen gör sitt jobb.

I norrgående riktning rullar trafiken, men det är begränsad framkomlighet i södergående riktning.

– Det är ännu oklart om bilen ska bärgas. Det är skador i fronten på den. Vi blir kvar en stund till innan vi släpper på trafiken igen, säger Ola Ståhlgren.

Uppdatering, 15.05:

Räddningstjänsten har börjat avveckla sin insats och trafiken på riksvägen släpps på i båda riktningarna igen.

– Det är fri framkomlighet, men polisen blir kvar en stund till, säger Ola Ståhlgren.

Behöver bilen bärgas?

– Bilen står kvar nu och det får göras en bedömning om den är körbar eller inte. Det är skador i fronten.

Det finns ingen uppdatering ännu angående skadeläget på enduroföraren.

Vid 16-tiden uppger Evelina Olsson vid polisen att patrullen fortsatt jobbar med ärendet.

– Vi är kvar där ute, men i övrigt vet jag inget mer, säger hon.

Uppdatering, 16.40:

Vid 16.35-tiden gick polisen ut med att MC-föraren, en man i 20-årsåldern, förts med ambulans till sjukhus. En anmälan om grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada har upprättats.

Misstänkt är personbilsföraren, som är en kvinna i 80-årsåldern.

Artikeln kan komma att uppdateras.