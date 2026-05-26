Gullringen tog nästa steg med gåfotbollen: "Syftet var att inspirera ännu mer"

Gullringens GoIF har fattat tycke för gåfotboll. I veckan gästade gåfotbollsambassadören Stefan Lodén Gullemon för att inspirera och instruera deltagarna som har testat gåfotboll vid några tillfällen.

Linnea Eriksson och Åsa Gustafsson startade under hösten upp gåfotboll i Gullringens GoIF:s regi efter att ha deltagit på Storebro IF:s uppstartstillfälle med gåfotbollsambassadören Stefan Lodén på Bruksvallen.

– Vi hade fyra tillfällen under hösten. Det var många deltagare som tyckte om det och då fick vi inte till ett tillfälle med Stefan utan det blev istället nu på våren. Han har som mest koll på gåfotbollen och syftet var att inspirera ännu mer och att vi skulle få ännu mer koll på regler och hur det faktiskt går till. Vi fick information om hur vi ska tänka. Grunden i gåfotboll är att det ska vara kul och att det är gemenskap och att alla verkligen kan vara med, säger Linnea Eriksson.

Linnea Eriksson och Åsa Gustafsson deltog på Storebros introduktionsträff och tog med sig initiativet hem till Gullringen under hösten.

– Det vi fick därifrån är vad vi har utgått från. Jag och Åsa har varit domare och det uppstår alltid frågor och reaktioner. Det var bra att Stefan kom nu och kunde sortera ut vad som gäller.

"Inte lika mycket motstånd nu"

Gullringen har under våren haft två egna gåfotbollspass och nu ett tillfälle med Stefan Lodén.

– Vi var 18 personer på tillfället med Stefan. Vi känner att det sprider sig mer och mer och det är inte lika mycket motstånd nu under våren som det kändes att det var under hösten. Det krävs att folk testar det för att förstå att de tycker att det är kul. Föreningarna i närområdet var inbjudna, men ingen var på plats. Bara de som har spelat här i Gullringen tidigare var med.

Initiativtagarnas tanke är att fortsätta med gåfotboll på Gullemon på lördagar.

– Vi hoppas att intresset ska bli större och större. Det är lite motstånd när man hör ordet gåfotboll, men de som kommer och testar blir positivt överraskade. Personer i alla åldrar kan vara med och den äldsta personen vi har är 82 år. Vi måste bredda vår förening när det inte är så mycket barn- och ungdomsverksamhet i föreningen och då är gåfotboll jättebra med tanke på att det är till för alla.

Linnea Eriksson hoppas att fler föreningar hakar på initiativet.

– Det vore kul om fler föreningar kan haka på så att man kan mötas någon gång i framtiden eller skapa någon form av event.