ÄLDRE KVINNA ALLVARLIGT SKADAD EFTER OLYCKA PÅ ÖLAND

En äldre kvinna, som är över 80, är allvarligt skadad och inlagd på intensiven. Detta efter en olycka på väg 136 vid Alböke utanför Borgholm.

Det ska ha varit vid 18-tiden som olyckan inträffade på länsväg 136 vid Alböke. Två personbilar var inblandade i olyckan och det uppges ha varit väldigt halt på platsen.

Båda bilarna fick bärgas från platsen och totalt tre personer fördes till sjukhus.

En kvinna över 80 år är allvarligt skadad efter olyckan. Hon har lagts in på intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset. En man i 80-årsåldern bedöms vara lindrigt skadad efter olyckan.