Nya namn när Miljöpartiet söker mandat: "Några har tackat nej på grund av tonen"

Tonen i sociala medier är hård när Miljöpartiet debatteras. Det har också fått effekten att Miljöpartiet bara har tre namn på sin lista till höstens kommunval. – Några har tackat nej av den anledningen, säger toppnamnet Mattias Berggren.

Efter att under många mandatperioder varit representerat i kommunfullmäktige ramlade Miljöpartiet ur fullmäktige med minsta möjliga marginal.

Fyra år senare gjorde man ett försök att ta sig in, men misslyckades den gången. Nu är det klart att man ställer upp även i höstens val. Till 2026 års valsedel är det en del nya namn som ska göra det.

Toppar gör gymnasieläraren Mattias Berggren med mer erfarna tvåan Annika Fundin, som tidigare haft kommunala uppdrag för partiet. Tredje och sista namn på valsedeln är nykomlingen Lina Sällberg.

– Såklart hade vi hoppats på fler namn, men det var tre som ville ställa upp. Vi har fler medlemmar men av olika anledningar är de inte helt bekväma med att stå på listan och engagerar sig på annat sätt, säger Mattias Berggren.

Ett skäl till detta är tonen på sociala medier.

– Det är bra att det debatteras och kommenteras, men så fort det gäller Miljöpartiet eller vindkraft blir det automatiskt negativa kommentarer. Det är en av anledningarna till att några inte vill stå på listan. Man tycker att det är jobbigt och vill inte bli utsatt för det, så några har tackat nej på grund av det. Det är så det är och vi får försöka ha tålamod, jobba sakligt och förklara. Förklaring kräver mer helhetssyn och en djupare analys av saker. Det är lätt att slänga ur sig oneliners bara, men det är ju inte bara Miljöpartiet det handlar om, men vi har nog varit extra ansatta de senaste åren.

Tycker man tappat fart

Mattias Berggren tror att Miljöpartiet har en bra chans att ta tillbaka sitt mandat i fullmäktige.

– Vi är ett bra gäng, både vi som står på listan och de som verkar i det tysta. Jag är ju ny som ordförande, men har varit med ett bra tag och har bakgrund i andra kommuner. Annika har varit med tidigare och kan kommunen bra. Lina är ett bra tillskott, så vi är ett litet men bra team. Jag ser våra chanser som goda och vi har väldigt nära tidigare också. Nu blir det ett mindre kommunfullmäktige och det kommer krävas ytterligare röster för det första mandatet. Det känns ändå som att vinden har vänt lite för våra frågor både på riksplanet, i regionen och i kommunen.

En viktig del för Miljöpartiet är miljöfrågan.

– Kommunen har tappat mycket fart där. Nu ska man ju anställa en ny strateg, men många av frågorna har glömts bort eller bortprioriterats. Vimmerby har varit lite för tröga i de här frågorna.

Bland annat vill man öka andelen skyddad natur, öka medvetenheten och beredskapen mot miljöbrott och Vimmerby ska bli så självförsörjande som det bara går på energi, värme och lokalt producerad mat. Man lyfter också upp avtalet kring Itsam och vill gärna blicka mot Hultsfred, där it-kostnaden är klart lägre.

– Det läggs väldigt mycket pengar på Itsam. Jag har jobbat i Hultsfred och där har man en helt annan it-struktur. Sedan är det svårt när man inte suttit med och inte kan alla fakta bakom besluten.

Vill se kommunal satsning

Partiet säger också att man vill se en kommunal satsning på vindkraft.

– Det vi menar är att kommunen måste driva på i frågan, så att de som vill etablera kan göra det där det är mest lämpligt. Just nu är det inte läge rent ekonomiskt med vindkraft, men vi tror på lång sikt att det kommer behövas. 14 procent av den el som konsumeras här produceras också i kommunen. Det är en beredskapsfråga och gör oss mer sårbara med väldigt liten egen elproduktion. Vi behöver el och all elproduktion har miljöpåverkan, men vindkraften är minst skadlig och bättre på lång sikt.

En annan fråga som säkert kan vara en vattendelare är den om att man vill att biltrafiken i centrum ska minska och att torget ska vara bilfritt året om.

– Det visar sig att bilfria stadskärnor attraherar. Det blir mer folk och rörelse i det och där ser vi en potential att utveckla det. Vi vill se ett mer levande torg året runt. Det finns parkeringar hyfsat nära, så det går att lösa. Att upplåta ett helt torg till bilar är inte det bästa. Det finns bättre användningsområden och det är värt att lyfta frågan.

Hur ska ni synas i valrörelsen?

– Vi kommer komma igång och kampanja vid olika evenemang. Vi får stöttning från regionen och har anställt en regional valsamordnare som kommer åka runt och hjälpa till i valrörelsen. Annars blir det en traditionell valkampanj med att skriva debattartiklar och knacka dörr. Vi har också blivit inbjudna till en del debatter, så vi kommer synas där vi kan.