I stormens spår – så många hushåll är fortsatt utan ström

Stormen Dave har ställt till det i vårt område. Foto: Micael Rundberg

Stormen Dave slog till ordentligt under påskhelgen. Merparten har fått tillbaka sin el, men omkring 80 hushåll i länet är fortfarande utan.

Eons arbete fortsätter med att återställa elförsörjningen efter stormen Dave. Hultsfreds kommun är värst drabbat och där är 56 kunder utan strömavbrott just nu. I Vimmerby kommun ska det handla om 23 hushåll med avbrott ännu.

– Vi förstår att det här har varit en tuff situation för många och vi arbetar intensivt för att få tillbaka strömmen till de sista kunderna så snabbt som möjligt, säger Eons regionchef Björn Persson.

När arbetet går in i en slutfas kan kortare akuta avbrott förekomma i berörda områden.

– För att kunna arbeta säkert och effektivt med reparationer och omkopplingar i elnätet kan vi ibland behöva bryta strömmen tillfälligt. Det kan innebära att elen kommer och går hos vissa hushåll under en period, även efter att den kommit tillbaka, säger Björn Persson.

Alla ska ha el tillbaka i dag

De kvarvarande avbrotten finns främst i delar av Östergötland och i östra Småland, där skadorna på elnätet varit omfattande med hundratals träd som fallit över ledningar.

– Vi är nära att ha återställt elen till samtliga kunder, men de sista felen är ofta de mest komplexa. Det handlar om träd på ledning i svår terräng, vilket gör att arbetet tar längre tid, säger Björn Persson.

Målsättningen är att alla ska få tillbaka strömmen under dagen. I fält arbetar över 250 montörer, tekniker, röjare och huggare vidare.

– Vår förhoppning och ambition är att samtliga kunder ska ha fått tillbaka sin el innan kvällen.

Efterarbete pågår också

Parallellt pågår ett omfattande efterarbete i elnätet och det fortsätter in i nästa vecka. Arbetet omfattar bland annat röjning av ledningsgator, hantering av träd som fallit över ledningar samt insatser med helikoptrar inklusive gripklo för att lyfta bord träd. I vissa fall genomförs även sprängningar för att möjliggöra ett säkert och effektivt arbete.

– Vi går nu in i en fas där vi återställer elnätet fullt ut efter stormens skador, säger Björn Persson.