JUST NU: LARM OM LASTBILSOLYCKA VAR PÅKÖRD ÄLG

Räddningstjänsten har just larmats om en trafikolycka på riskväg 23/34.

Det ska handla om en singelolycka med en lastbil inblandad. Platsen ska vara riksväg 23/34 i närheten av kommungränsen mellan Stroebro och Hultsfred, i närheten av infarten till GDL EcoCenter. Larmet kom in till SOS Alarm runt klockan 19.00.

Enligt Trafikverket ska olyckan ha stor påverkan på trafiken i både riktningarna, och beräknas ha det fram till klockan 20.30.

Övriga detaljer om olyckan är ännu okända.

Uppdatering klockan 19.35:

Enligt SOS Alarms händelseinfo ska uppringaren ha uppgett att det kan ha varit en lastbilsolycka på platsen eftersom det låg en massa skräp och metalldelar på vägen.

När räddningstjänsten kom fram stämde det att en lastbil hade varit inblandad i en olycka och att det låg skräp där, men framför allt anträffades en död älg intill vägen som lastbilen hade kolliderat med. Räddningstjänsten har sanerat vägbanan och hjälpt till att flytta älgen till diket, men har nu lämnat platsen.

Föraren av lastbilen klarade sig utan skador.