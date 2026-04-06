VIBK gör ny värvning från rivalen: "Helt rätt steg att ta"

Vimmerby IBK har presenterat två värvningar från Westerviks IBK på sistone. Målvakten Andreas Hedqvist blev klar förra fredagen och nu, en vecka senare, släpps Noah Karlsson som värvning nummer två från WIBK.

Noah Karlsson kan spela både back och forward och har spelat med Kalmarlaget CL98 på division 1-nivå. Under åren i division 1 noterades han för 20-talet matcher och många matcher i juniorallsvenskan.

Han vände hem till moderklubben Westerviks IBK inför den nyss avslutade säsongen och noterades för två poäng på 15 seriematcher. Under de två sista säsongerna i Kalmar spelade han med CL98:s b-lag i division 3 och med FBC Kalmarsund Ungdoms b-lag i division 3.

"En spelare med stor vinnarmentalitet som VIBK hade första kontakt med redan för över fem år sedan och vars karriär föreningen följt. Han är nu mogen för att ta nästa steg i sin utveckling och en spelare som kommer att få ta mycket ansvar, vilket vi vet är utvecklande för honom. En klassisk rollspelare som har många användningsområden på planen såväl defensivt som offensivt", säger sportchefen Ricky Svaxholm i en kommentar till klubbens sociala medier.

Noah Karlsson ser övergången till Vimmerby IBK som rätt steg i karriären.

"För mig känns det som helt rätt steg att ta nu för att utvecklas. Alltid gillat Vimmerby IBK och känt att denna övergång varit intressant under flertal år. Äntligen är min summering", säger Noah Karlsson.

Noah Karlsson finns med från start när VIBK-truppen återsamlas i maj.