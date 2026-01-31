OMFATTANDE BRAND I VÄSTERVIK – PERSON HOPPADE UT

Larmet om branden inkom vid 02.15 och villan är i stort sett övertänd. Genrebild. Foto: MostPhotos

En villa i Västervik är i stort sett övertänd. Personen i byggnaden lyckades fly ut på balkongen och hoppade ned till marken. Personen ska vara oskadd.

Larmet kom in vid 02.15 och vid 02.30 meddelade räddningstjänstens presstalesperson att villan bedömdes vara "i stort sett" övertänd och att det finns spridningsrisk till intilliggande fastigheter.

– Det är stor spridningsrisk och insatsen är inriktad på den delen och fler resurser är på väg fram. Prognosen är oklar.

En person befann sig i villan och hen tog sig ut på balkongen och hoppade sedan ned till marken. Personen ska vara fysiskt oskadd, men kommer att undersökas av ambulanspersonal. Även polisen är på plats.

Villan ligger på Örngatan i Västervik, i närheten av Breviksskolan.

Uppdatering 02.57:

Villan bedöms nu vara helt övertänd. Det är fortfarande stor spridningsrisk och tre stationer arbetar med att begränsa branden. Breviksskolan har öppnats av kommunen ifall någon fastighet behöver evakueras. I detta nu ska ingen fastighet ännu vara i behov av evakuering.



Artikeln kommer att uppdateras.