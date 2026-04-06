VIF i en klass för sig i genrepet mot Tjust: "Riktig käftsmäll"

Selatin Shaljani pangade dit tre mål för Vimmerby IF i genrepet mot Tjust IF FF. Vimmerby IF vann matchen med 5–0 och var helt överlägsna i spelet.

Genrepet mellan kommande seriekonkurrenterna Vimmerby IF och Tjust IF FF blev en ensidig historia. VIF dominerade händelserna ute på planen och vann med 5–0. Armend Mahmutaj gjorde ettan och tvåan och Selatin Shaljani fyllde på med de tre efterföljande fullträffarna.

Vimmerby IF fick en drömstart på matchen med Armend Mahmutajs ledningsmål i andra spelminuten. Samme Mahmutaj fyllde på med 2–0 innan Selatin Shaljani skrev in sig i målprotokollet tre gånger om. 3–0 i 25:e minuten, 4–0 i 49:e minuten och 5–0 i 54:e minuten.

Vimmerby hade ett stort spel- och chansövertag och ställde till med problem för seriekonkurrenten Tjust IF FF i genrepet på Arena Ceos.

– Vi gör en bra match från avspark till sista avblåsning. Organisatoriskt var det bra mot IFK Västervik förra helgen. Vi släppte inte till en enda målchans, men vi hade däremot problem att driva tempot. Det kan till viss del ha göra med att vi har haft hård belastning i träning och att det var lite medvetet. Skönt att känna att vi är där energimässigt i dag och kan hålla betydligt bättre fart i bollen. Det var ett bra kvitto, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Hur pass överlägsna var ni mot er kommande seriekollega?

– Det är väl en match som vi dominerar och känner att vi har full kontroll på, säger David Lindgren.

"En riktig käftsmäll"

Tjusts tränare Jan Lundberg håller med om att det var klasskillnad i dagens match.

– En riktig käftsmäll för oss. Vimmerby är ett väldigt fint fotbollslag och vi har stora problem både offensivt och defensivt. De spelar runt oss och igenom oss. Vi är efter hela tiden och då är det svårt att spela fotboll. Vi får aldrig en lugn stund med bollen, vilket gör att de får väldigt stor utdelning av sitt aggressiva försvarsspel, säger Jan Lundberg.

Är du chockad eller var det som du hade väntat dig?

– Chockad är jag inte, men jag trodde inte att det skilde så mycket mellan lagen. Det skulle förvåna mig om det skilde så här mycket som det gjorde i dag när vi tävlar om poäng i serien, säger Lundberg.

Tjust hade inte särskilt mycket att sätta emot i genrepet, men Lundberg är nöjd med spelarnas inställning.

– Jag tycker ändå att vi kör i 90 minuter och inte tappar det. Det är lätt att lägga ifrån sig ansvaret, skylla ifrån sig eller vika ner sig. Vi försöker och det ska spelarna ta med sig. Vi ger inte upp utan vi tävlar om det hela vägen in. Det är bara att lyfta på hatten för att de är så pass mycket bättre i den här matchen, säger Lundberg.

"Alla får gå hem och fundera"

Med en vecka kvar till seriestart i division 4 känner Lindgren att Vimmerby är i god fas.

– Jag tycker att vi har byggt en fysik för att klara av spelidén och vad vi vill göra ute på planen. Nu handlar det mest om att få tillbaka småskadade spelare och ha konkurrens på varje träning. Vi ska se till att vara redo för premiären nästa helg, säger Lindgren.

Alla spelare i VIF får beröm. Lundberg hyllar ingen spelare efter nederlaget.

– Torskar vi och blir så pass utspelade så har vi ingen att berömma. Alla får gå hem, fundera, rannsaka sig själva och sedan njuter vi av påsken och förbereder oss för premiären mot Aneby, säger Lundberg.