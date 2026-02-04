Så är läget kring utredningen av gårdagens olycka

De inblandade bedömdes haft änglavakt av räddningstjänsten. Polisen utreder gårdagens olycka, men redan är två brottsmisstankar nedlagda.

Det var vid 13.40-tiden som räddningstjänsten larmades till Östra Grinderum nära Tuna som en olycka mellan en traktor och en personbil inträffade i en korsning.

– De har haft riktig änglavakt. Det är en olycka i en korsning, polisen får utreda den delen, men personbilen har kört in i skopan, och slitit upp hela högersidan i stort sett. Två personer är transporterade till sjukhus, en av dem satt kvar när vi kom fram men kunde ta sig ut ur bilen för egen maskin. Båda var vakna och talbara, sa Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

De två personerna som befann sig i bilen fick söka vård på sjukhus medan personen i traktorn inte behövde det. Samtliga fick dock lindriga skador och kunde lämna sjukhuset snabbt.

Initailt inleddes en utredning om vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och ej iakttagit väjningsplikt. Båda de två förstnämnda rubriceringarna ska vara nedlagda.

– Innan man har händelseförloppet helt klart går det inte att säga att någon är misstänkt. Det är lite tidigt att göra det nu. Utredningen får visa det och det ligger på trafiken i Kalmar, säger Hampus Haag vid polisen.

Ska utredas vidare

Att polisen inledningsvis rubricerade olyckan på det här sättet berodde på att man skulle kunna utreda omständigheterna.

– Det är för att man ska komma fram till vad som har hänt och vems fel det är i sådana fall. Ingen är delgiven misstanke i ärendet och det är inte solklart ännu vad som har skett.

De inblandade var i 70-årsåldern, 45-årsåldern och övre tonåren. KLT är också målsägande.

– En busskylt kördes ned i samband med detta, säger Hampus Haag.

På onsdagen lades som nämnts misstankarna om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada ned.

– Trafiken i Kalmar får försöka utreda detta vidare och komma fram till vad som gäller vid den korsningen. Personerna i bilen är ännu inte hörda, men man lyckades hålla förhör med traktorföraren i går.

Inga fordon har tagits i beslag efter olyckan.