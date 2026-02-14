14 februari 2026
JUST NU: BRAND I LÄGENHET SLÄCKT I VIMMERBY

BLÅLJUS 14 februari 2026 18.37

Räddningstjänsten har just larmats om en brand i ett flerfamiljshus i Vimmerby.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 18.27, ska det handla om en lägenhetsbrand på Bondebygatan. Ärendeomfattningsen beskrivs som medel.

Uppdatering klockan 18.55:

Enligt operatören på räddningstjänstens ledningscentral sa inringaren att det var någon form av brand i ett kök i en lägenhet, där ett papper i ugnen ska ha tagit eld och skapat rökutveckling. När räddningstjänsten kom fram till platsen var branden släckt och man stannade kvar för att ventilera ut röken. Räddningstjänsten räknar med att kunna lämna platsen strax efter klockan 19.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

