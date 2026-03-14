JUST NU: EN TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA – KROCKADE MED TRÄD

På lördagsmorgonen inträffade en singelolycka på Ödetorpsvägen i Frödinge.

Larmet inkom till SOS vid klockan 08.10 på morgonen. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen.

– Det är en personbil som har krockat med ett träd. Den person som satt i bilen var vaken och talbar men klagade på smärta, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Personen fick följa med ambulans till sjukhus efter olyckan.

Eftersom bilen var helt av från vägen så blev det ingen trafikpåverkan på plats. Vad som orsakade olyckan är i skrivande stund oklart.

