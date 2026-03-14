14 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

JUST NU: EN TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA – KROCKADE MED TRÄD

Foto: MostPhotos

BLÅLJUS 14 mars 2026 09.01

På lördagsmorgonen inträffade en singelolycka på Ödetorpsvägen i Frödinge. 

Annons:

Larmet inkom till SOS vid klockan 08.10 på morgonen. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen.

– Det är en personbil som har krockat med ett träd. Den person som satt i bilen var vaken och talbar men klagade på smärta, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Personen fick följa med ambulans till sjukhus efter olyckan. 

Eftersom bilen var helt av från vägen så blev det ingen trafikpåverkan på plats. Vad som orsakade olyckan är i skrivande stund oklart.

Artikeln kan komma att uppdateras. 

Annons:

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt