Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en påkörd person på Skolgatan i Hultsfred.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.24 på måndagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet har en person blivit påkörd på Skolgatan i Hultsfred.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.50-tiden att en person har blivit påkörd av en personbil på Skolgatan.

– Räddningstjänsten är framme på platsen tillsammans med en ambulans. Vi håller just nu på att flödesreglera trafiken och tar hand om trafiken så länge ambulanspersonalen arbetar på platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Polisen informerar om att en flicka på sparkcykel har blivit påkörd av en personbil i korsningen Skolgatan och Västra Långgatan. Den drabbade flicka är förd med ambulans till sjukhus för kontroll. Polis håller förhör med vittnen och föraren till personbilen.

