Andra klubben bekräftar – ettan-forwarden klar för VH

Det har redan varit ute. Nu meddelar Sundsvalls sportchef att Filip Wiberg är klar för Vimmerby Hockey.

I mars gick Sportbladet ut med att Filip Wiberg, 23 år och storvuxen forward, var klar för Vimmerby. Det är ingenting som VH har velat bekräfta, men det har nu i stället Sundsvalls Hockey gjort.

– Wiberg hamnar i Vimmerby. Han har gjort det väldigt bra för oss under de här säsongerna och haft en stor betydelse i den framgång vi har haft. Det är klart att det är ett tapp, men samtidigt är han värd den chansen. Den borde väl kanske ha kommit tidigare för honom egentligen, säger sportchefen Jonas Lindström till Sundsvalls Tidning.

Wiberg har öst in poäng i Hockeyettan och gjorde den här grundserien 22 på 19. Årets innan det svarade han för 38 på 35. Han har tidigare gjort flera säsonger i Hockeyallsvenskan, bland annat med Karlskrona HK, Västerås IK och Vita Hästen.

Genom åren har han gjort 15 poäng på 99 matcher i Hockeyallsvenskan och 104 poäng på 116 matcher. Eric Karlsson har tidigare jobbat ihop med Wiberg i Karlskrona.