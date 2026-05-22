22 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

ALLVARLIG OLYCKA I VÄSTERVIK – EN FÖRD TILL SJUKHUS

En olycka inträffade på Hornsvägen vid 21.20. Genrebild. Foto: MostPhotos

ALLVARLIG OLYCKA I VÄSTERVIK – EN FÖRD TILL SJUKHUS

BLÅLJUS 22 maj 2026 21.39

Vid 21.20 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på Hornsvägen i Västervik.

Annons:

Vid 21.45 meddelar räddningstjänstens presstjänst att det handlar om en mycket allvarlig olycka. Två personer befann sig i bilen och de körde av vägen av okänd anledning. I diket kolliderade fordonet med ett träd och bilen var stående på sidan när blåljuspersonal kom fram. 

En av personerna i bilen kunde ta sig ur och klarade sig oskadd. Den andra var fastklämd, men har nu förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. 

Trafiken har påverkats av händelsen, men vägen bedöms kunna öppnas igen senast 22.00. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt