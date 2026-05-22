Beskedet har kommit – Lindblom stängs av men får spela i kväll

Ola Lindblom har fått sin dom efter händelserna i slutet av matchen av Västerviks FF. Han stängs av i ytterligare en match, men han får spela kvällens match mot Hjorted/Totebo. Avstängningen gäller nästa veckas match mot Tranås FF. Foto: Ossian Mathiasson

Smålands Fotbollförbunds disciplinnämnd har sagt sitt. Gullringens GoIF:s mittback Ola Lindblom stängs av i ytterligare en match efter den förseelse som han anses vara skyldig till i matchen mot Västerviks FF. Anmärkningsvärt är att avstängningen gäller för matchen mot Tranås FF nästa vecka. – Så som de skrev i rapporten kunde ha blivit värre, säger Ola Lindblom.

En av Gullringens viktigaste spelare, Ola Lindblom, fick rött kort efter en armbågsförseelse i slutminuterna av hemmamatchen mot Västerviks FF och var automatiskt avstängd mot Mariebo IK. Ola Lindblom anmäldes till disciplinnämnden och har nu, några timmar innan matchen mot Hjorted/Totebo, fått domen,

Ola Lindblom stängs av från spel från 24 maj till 29 maj. Det betyder att han får spela kvällens match mot Hjorted/Totebo och avstängningen gäller nästa veckas match mot Tranås FF.

Det är information som är ny för Ola Lindblom när vår tidning ringer upp vid 11-tiden på fredagen.

– Det visste jag inte. Jag har hela tiden uppdaterat min mejl och tänkt att jag får något där.

Hur ser du på att det stannar på en match och att du får spela mot H/T i kväll?

– Det är kul att få spela mot Hjorted/Totebo, men jag blir ganska besviken på hela situationen och det skickade jag in till disciplinnämnden i mitt yttrande. Det man egentligen ger mig är att jag har sagt något hotfullt eller agerat hotfullt mot linjeman och som man har skrivit i rapporten har både huvuddomaren, AD1 och AD2 hört det. AD2 hör det i så fall bara genom headsetet med tanke på att han står nere vid räcket, säger Ola Lindblom.

"Tror att jag har gett en armbåge"

Ola Lindblom ger sin bild av vad som hände i slutminuterna av matchen mot Västerviks FF.

– I den här situationen tror de att jag har gett en armbåge. Jag ifrågasätter det och då tycker han att jag är hotfull i sättet som jag ifrågasätter. Om man skriver i rapporten att alla hör det och att jag är så hotfull så borde de ge mig ett rött kort direkt. Istället tar det fem, sex, sju minuter av diskussioner och sedan får jag ett rött kort för en armbåge.

Domarna uppger alltså både en armbågsförseelse och ett hot i anmälan?

– Ja, precis. Det stämmer. De slänger in en kille på hörnan som jag markerar och det blir gruffigt. Jag sliter tag i honom och han faller till backen. Jag drar ner honom så han blir irriterad. Jag vill komma upp så fort som möjligt i banan och när jag springer därifrån sparkar han till mig över vaden. När han reser sig upp trycker jag till honom med en axel i bröstet. De gör mål i samma sekvens och killen som jag då har ”armbågat i ansiktet”, enligt domarna, hoppar upp på en sekund och skriker ”såja” i mitt ansikte. Det skulle jag med ha gjort om jag vore honom så det köper jag alla dagar i veckan. Då kan jag tycka att man som domare borde förstå att han inte bara hade studsat upp efter en armbåge i ansiktet.

"Har inte känslan i den situationen"

Ola Lindblom berättar att han först trodde att assisterande domaren vinkade på offside och förstod kort därpå att han vinkade för att få huvuddomarens uppmärksamhet på förseelsen.

– Jag blev irriterad när jag förstod vad som händer och huvuddomaren velade som satan.

– Jag blir besviken på hela situationen. Har man kyla så ser man hela situationen. Det står 2–2, det är ingen fara med honom och domaren har inte sett att jag får en spark på benet. Även om han hade sparkat allt vad han kunde så skulle jag inte bry mig ändå för jag är sån som person. Jag tycker att det är givande och tagande och det var inga fula grejer. Fotboll är en sport där det brinner till och då får man köpa lite saker. Tyvärr har man inte känslan i den situationen. Som jag skrev i rapporten gjorde domarna en jättebra match innan detta. Den här situationen blir strulig och onödig och jag tycker att vi kunde ha spelat vidare.

Hur ser du på bestraffningen?

– Det är vad det är, det får vara så. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker och tänker så mycket och det är för att jag ser fotboll på ett annat sätt. Det enda jag kräver av en domare är att man är konsekvent. De får blåsa för precis vad de vill bara man håller det på samma nivå och har en förklaring. Jag kunde absolut ha skickat in videoklipp, men jag köper det samtidigt som jag tycker att det är tråkigt.