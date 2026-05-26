Såg varg i villakvarter i Järnforsen – "Ska ha respekt"

Rebecka Kjell hann få några bilder på vargen utanför huset, innan den försvann in i skogen. Foto: Privat

En varg har setts i Järnforsen. Rebecka Kjell och dottern Märta såg djuret precis utanför familjens hus. – Länsstyrelsen har bekräftat att det var en varg utifrån rörelsemönstret, säger Rebecka.

Det var snart sexåriga Märta som gjorde mamma Rebecka uppmärksam på att det var något utanför fönstret strax innan halv åttatiden på tisdagsmorgonen.

– Det brukar gå lite rådjur här, men när jag såg djuret tänkte jag först att det var en lös hund. Men sedan såg jag, det var det inte.

Familjen bor på Svallgatan i närheten av Plannja. Så vargen syntes mitt i villakvarteret, när den lufsade förbi husen och mot skogen i närheten.

Vad var din första tanke?

– När jag såg att det inte var en lös hund var jag tacksam att sambon åkt iväg med vår hund innan, så inte den var ute. Man vet ju inte hur den hade reagerat.

Såg det på rörelsemönstret

Rebecka Kjell anmälde vargen på Länsstyrelsens observationssida Skandobs, där myndigheten vill att rovdjur rapporteras.

– De ringde mig senare och sa att de kunde bekräfta att det var varg utifrån rörelsemönstret och att fler sett den. Det var ingen jättebra bild, det var en del motljus, men de fyllde i alla fall i att det var en varg, berättar Rebecka Kjell.

Vilket också bekräftas på Skandobs där länsstyrelsen klickat i status ”korrekt art”.

Har det här gjort att du känner dig rädd, med tanke på barnen och hunden?

– Man kan inte gå runt och vara rädd, men man ska ha respekt, det är ändå ett rovdjur. Märta var taggad på att visa bilderna på förskolan och jag passade också på att fråga länsstyrelsen om det är något man behöver tänka på. De sa att det cirkulerat varg tidigare i Vena och att de kan röra sig ganska stora sträckor. Statistiken säger att det inte händer så mycket och vi får hoppas att den flyttar uppåt landet.