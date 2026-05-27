OMFATTANDE BRAND BEDÖMS VARA UNDER KONTROLL

Räddningstjänsten har just larmats om en brand i terrängen i kommunen.

Larmet kom in till SOS Alarm vid klockan 16.08, och enligt detta ska platsen för gräsbranden vara någon kilometer väster om Blackstad, strax väster om sjön Håndsvalen.

Ärendeomfattningen beskrivs som "medel", men någon närmare info har vi ännu inte.

Uppdatering klockan 16.40:

Operatören på räddningstjänstens ledningscentral uppger att räddningstjänsten är framme på plats och har konstaterat att det brinner på ett hygge. Det är ännu oklart hur stor yta som brinner, men strykan på plats har rapporterat att branden "har snabb spridning genom skogen".

Vid 17.25-tiden har räddningstjänstens ledningscentral i princip inget nytt.

– Det är en bekräftad brand, men jag vet inget om omfattning och har ingen prognos.

Vid 19-tiden meddelar räddningstjänsten att branden omfattar cirka tre hektar och att den nu är omringad. Spridningsrisken är eliminerad, men det brinner fortfarande med öppna lågor. Insatsen väntas pågå i minst åtta timmar till.

