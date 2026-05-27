Ny anmälan i sommarstugebråket – elstängsel uppe igen

För ett par veckor sedan var polisen på plats och övervakade när elstängsel, stenar, grindar och andra hinder togs bort. Nu har en anmälan kommit in till polisen att elstängsel återigen är uppsatta i sommarstugeområdet. Foto: Privat

I en rad artiklar har vi berättat om det infekterade bråket mellan markägare och fastighetsägare i ett sommarstugeområde i kommunen. Nu skrivs nästa kapitel.

I början av veckan kom nämligen en ny anmälan in till polisen. Denna gång är målsäganden en kvinnlig sommarstugeägare. Enligt kvinnan är nu ett nytt elstängsel uppsatt som gör att hon inte kan ta sig fram till sin stuga, vilket ska ha upptäckts i lördags. Enligt den anmälande kvinnan ska det också gå kor och kalvar på vägen innanför stängslet.

– Elstängslet ska vara uppsatt över vägen som leder till sommarstugan och rubriceras som egenmäktigt förfarande. Det finns ingen misstänkt person uppsatt, berättar Ulf Gollungberg vid polisen.

Konflikten i området har pågått under ett års tid och flera polisanmälningar har gjorts av båda sidor. Både Kronofogden och tingsrätten har tidigare beslutat till fördel för fritidshusägarna och för ett par veckor sedan var Kronofogden och polisen tillsammans med en anlitad entreprenör och tog bort elstängsel, stenar, grindar och andra hinder som gjorde att fritidshusägarna inte tog sig till sina stugor.

Markägaren hävdar nu att servitutet för vägen är ogitligt och att vägen är att anse som privat.