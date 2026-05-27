Nu är Martina ny ordförande i VH: "Så sunt att vi inte drar på"

Martina Bergqvist tar över som ordförande efter Mia Thelin. En hockeypuck fick vara en symbolisk ordförandeklubba denna kväll. Foto: Simon Henriksson

Mia Thelin blir ny klubbchef för Vimmerby Hockey och sitter därför inte kvar som ordförande. Vid kvällens årsmöte på Stadshotellet valdes Martina Bergqvist, 41, till ny ordförande. – Vi kommer fortsätta på den väg som är påbörjad, säger hon i en intervju med vår tidning.

Vimmerby Hockey har skiftat ordentligt på ordförandeposten de senaste åren. Anita Westerback var ordförande när föreningen tog klivet upp i Hockeyallsvenskan, men lämnade posten inför förra årsmötet.

Då valdes i stället Mia Thelin till ny ordförande. Men hon höll bara i klubban i ett år. Det beror på att hon tar över som ny klubbchef i föreningen och därför behövde man se sig om efter en ersättare.

Särskilt långt behövde man inte gå och under onsdagskvällen valde årsmötet Martina Bergqvist till ny ordförande.

41-åringen är till vardags hotellchef på Vimmerby Stadshotell och har varit djupt engagerad i Vimmerby Hockey under några säsonger. Hon har dock endast suttit i styrelsen i ett år och det senaste verksamhetsåret har hon varit vice ordförande och tar nu ett steg uppåt i styrelsehierarkin.

Redan förra veckan kunde vår tidning berätta att Martina Bergqvist tackat ja till förfrågan och det formella beslutet fattades av de knappt 30 närvarande på årsmötet i kväll.

– Det känns jätteroligt. Vi kommer fortsätta på den väg som är påbörjad, fortsätta utveckla, fortsätta skruva och fortsätta göra allt bättre med det vi har. Vi kommer inte få in 35 miljoner och kunna utveckla precis som vi vill, utan vi får gräva där vi står och jobba med det vi har. Det är vi bra på, säger Martina Bergqvist.

"Så sunt att vi inte drar på"

Hennes upplevelse är att hon tar över en välmående förening. Vimmerby Hockeys kassör Ulf Bergqvist redovisade att man ökade omsättningen under det andra året i Hockeyallsvenskan till drygt 19,1 miljoner kronor och gjorde ett resultat efter finansiella poster på knappt 317 000 kronor.

Det egna kapitalet uppgår nu till närmare 1,4 miljoner kronor och man når upp till alla de ekonomiska krav som ställs på en förening på den här nivån.

– Vi mår bra och det är så sunt att vi inte drar på. Vi ser hur många andra lag investerar, framför allt i spelarmaterial, och ändå harvar långt ned. Det har vi sett bevis på vad gäller flera lag i Hockeyallsvenskan. Vimmerby Hockey har en sund inställning, vi förstår det här och vi slår inte på stora trumman även om vi vill bli bättre förstås. Pelle (Johansson) och Eric (Karlsson) gör ett fantastiskt jobb med spelarmaterial och vänder och vrider på det här kring vad som passar oss och vad vi behöver. Vi tar även ansvar i arena- och ungdomsfrågor, och värderar varje sak först innan vi gasar.

Hur svår är den balansgången att inte dra på för mycket?

– Det är svårt och vi vill också. Vi skulle gärna ge sporten dubbelt så hög budget i år, men just nu är vi inte där. Ännu mer pengar måste in i sådana fall och därför kommer vi röra oss med ungefär samma peng.

Annons:

Inte större spelarbudget

I budgeten för kommande verksamhetsår framgår att man ska ha kostnader för spelarlöner på fem miljoner kronor. Med tränarkostnader uppgår det till totalt 6,3 miljoner kronor. I detta är inte sociala avgifter och liknande medräknat.

Under årsmötet skojade Martina Bergqvist med sportchefen Pelle Johansson och sa att han skulle få det tufft även kommande säsong.

– Det är ungefär kring fem miljoner det ligger, och sedan tränare och annat på det.

Det blir inte större spelarbudget än förra säsongen?

– Det är ungefär samma siffra som förra säsongen.

Kommer det gå att konkurrera på sikt då?

– Ja, absolut. Kanske inte för evigt, men vi jobbar med att skruva upp intäkterna också. Jag ser att vi har ett superår framför oss med Mia (Thelin) som ny klubbchef. Vi knyter nya avtal med externa aktörer som hjälper oss med sponsring och vi har Anton (Carlsson) som går in och jobbar nu för andra året. Plus att vi ser att företag i Vimmerby vill ännu mer, de vill vara med och de vill hjälpa till. Alla kanske inte kan göra det ekonomiskt, men man kan lägga timmar i hallen på byggprojekt eller liknande. Det kan gynna föreningen i slutändan och öka intäkterna.

"Vi är försiktiga"

Inför kommande år budgeterar VH med ett antal miljoner högre omsättning och med intäkter på drygt 20,2 miljoner kronor. Ändå budgeterar man med ett nollresultat.

– Vi är försiktiga. Vi har rätt personer i ekonomigruppen med företagsledare, bankman och tidigare företagsledare. Det är klokt att vara försiktiga och det är roligare att kunna ta in en spetsspelare i januari för att vi har pengar över än att riskera något nu.

Vad kommer skilja dig och Mia Thelin åt i den här rollen?

– Inte jättemycket. Vi är synkade och har jobbat tillsammans förr. Vi har samsyn på värdskap och samsyn på att driva det här framåt. Jag kommer jobba mer i projekt med byggnationer, struktur och den typen av frågor medan Mia är mer kommunikativ och roddar med det både internt och externt.

Du väljs på ett år, men ser du det här uppdraget på längre sikt än så?

– Vi ger det ett år och sedan får vi se, säger Martina Bergqvist.

HÄR och HÄR kan du läsa mer från årsmötet. HÄR kan du också kolla igenom vår liverapportering.