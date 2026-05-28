HÄKTAD MAN ÅTALAS – STAMPADE PÅ KVINNA

En man i 45-årsåldern, bosatt i Vimmerby, åtalas för att ha misshandlat en kvinna i samma ålder. Mannen ska bland annat ha stampat kvinnan på överkroppen.

Det ska ha varit den 10 maj som händelsen inträffade på en adress i Vimmerby. Mannen greps av polis, anhölls och häktades den 13 maj.

Mannen åtalas nu för misshandel och enligt åklagaren ska mannen ha tagit tag i en kvinna och dragit ned henne från en soffa. Därefter föll hon ned på golvet och slog i huvudet.

Efter det ska mannen ha dragit kvinnan i hennes armar och ben när hon på golvet och på så sätt släpat henne flera meter. Mannen har sedan stampar kvinnan flera gånger på överkroppen när hon låg ned.

Kvinnan, som mannen har en relation med, orsakades smärta och hade ont i revbenen. Hon sökte vård något dygn senare.

Mannen nekar till brott. Två vittnen ska höras under huvudförhandlingen om iakttagelser av att det förekommit skrik och smällar från bostaden den aktuella kvällen. Även larmsamtalet kommer användas som bevis och likaså fotografier från brottsplatsen.