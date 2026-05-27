Så blev VH:s ekonomiska resultat – så stor blir spelarbudgeten

Vimmerby Hockey har haft sitt årsmöte. Martina Bergqvist är vald till ny ordförande. Men de flesta är nog mest nyfikna på ekonomin. VH gör ett resultat på 317 000 kronor och har nu ett eget kapital på närmare 1,4 miljoner.

Under onsdagskvällen var det dags för Vimmerby Hockeys årsmöte på Stadshotellet i Vimmerby. Det blev ett välbesökt årsmöte där Mia Thelin, som nu tar över som klubbchef, tackades av som ordförande.

I stället valde mötet Martina Bergqvist, som varit vice tidigare, till ny ordförande. Mer om detta kommer senare.

Vimmerby Hockey, som på nytt klarade sig kvar i Hockeyallsvenskan, har nu 620 medlemmar och har tagit stora steg vad gäller varumärke och kommunikation, menar styrelsen.

”Ett omfattande arbete har genomförts kring föreningens identitet, visuella uttryck och kommunikativa riktning för att tydligare spegla vilka vi är och vart vi är på väg som förening. Arbetet har handlat om allt från tonalitet, storytelling och publikdialog till utveckling av grafisk identitet, matchupplevelse och partnerkommunikation. Detta har skapat en starkare helhet och ett tydligare uttryck både internt och externt”, skriver man i verksamhetsberättelsen.

Eget kapital på 1,4 miljoner

Men det mest intressanta under årsmötet var förstås det ekonomiska. Omsättningen ökade under det andra året i Hockeyallsvenskan till drygt 19,1 miljoner kronor. Omsättningen den första säsongen på den här nivån låg på 16,9 miljoner kronor och sista året i Hockeyallsvenskan var det 7,7 miljoner kronor.

VH gjorde ett resultat på 317 000 kronor efter finansiella poster. Förra året landade det på 425 000 kronor. Det här gör att VH nu har ett eget kapital på närmare 1,4 miljoner kronor och vid årets ingång var det knappt 1,1 miljoner kronor.

I och med detta klarar man de ekonomiska ramar och krav som ligan ställt upp.

Så blir spelarbudgeten

Totalt sett hade Vimmerby Hockey lönekostnader inklusive pensionskostnader och sociala kostnader på knappt 12,2 miljoner. Det går att jämföra med 10,3 miljoner föregående verksamhetsår.

Vid en närmare blick på vad som döljer sig bakom siffrorna går det att se att VH kraftigt ökat sina intäkter från reklam och sponsring. Dessa låg på knappt 7,1 miljoner kronor. Föregående var det drygt 4,1 miljoner kronor. Intäkter för entrébiljetter är dock klart lägre. Övriga intäkter täckte dock upp på motsvarande nivå.

Inför kommande år budgeterar Vimmerby Hockey med intäkter på drygt 20,2 miljoner kronor. Plockar vi ut lite där ligger entréavgifter på 1,4 miljoner, tv-rättighetspengar på 5,5 miljoner och sponsorintäkter på 5,2 miljoner.

När det gäller kostnader budgeterar man med personalkostnader på 12,1 miljoner kronor. Det är allt från spelarlöner, som ligger på fem miljoner, till domarersättningar, förtäring för a-laget och diverse olika ersättningar. Men spelarbudgeten, utan sociala avgifter och liknande inräknat, ligger på fem miljoner. Lägger man till tränarkostnader hamnar man på 1,3 miljoner kronor och totalt sett då 6,3 miljoner.

Budgeterar med nollresultatet

Under det som kallas råvaror och förnödenheter har man budgeterat med 3,6 miljoner kronor. I det ingår bland annat materialkostnader som budgeteras till 2,2 miljoner och kostnader för sociala medier på 400 000 kronor.

Övriga externa kostnader ligger på 4,5 miljoner kronor och i det ligger bland annat busskostnader för ungdom på 200 000 kronor, servicetjänster till ligan på 750 000 kronor och drygt 400 000 kronor för en 50-procentig tjänst som klubbchef inklusive sociala kostnader och moms. A-lagets busskostnader beräknas kosta 750 000 kronor.

Totalt sett budgeterar VH med ett nollresultat kommande verksamhetsår. Kommentarer från årsmötet kommer senare. På vår sajt går det att kika igenom vår liverapportering från kvällens årsmöte.