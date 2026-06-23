Legenden inför sista sommaren på Krusenstiernska: ”Det känns vemodigt”

En scen från pjäsen med Hjalmar Freij och Robert Gustafsson. Foto: Pressbild

En scen från pjäsen med Eric Ericson och Ola Forssmed i soffan. Foto: Pressbild

Johan Persson (S) och Måns Linge (M) är på plats för att snacka med skådespelarna Hjalmar Freij, Amelie Lindström och Martina Sundén. Foto: Helena Erngård

Herman (Robert Gustafsson) i en av de sju dörrarna. Foto: Helena Erngård

Johan von der Lancken som producerat teater för Krusenstiernska sedan 2008, här med folkkära Robert Gustafsson. Foto: Helena Erngård

Regissör Edward af Sillén tar en paus i hettan med sina skådespelare Ola Forssmed, Hanna Hedlund och Eric Ericson. Foto: Helena Erngård

Robert Gustafsson lever sig in i rollen som dementa pappan Herman i årets fars "Fångad på nätet". Foto: Helena Erngård

– Det känns vemodigt men också tacksamt och värdigt, säger Robert Gustafsson.

På torsdag har Fångad på nätet premiär – den sista farsen på Krusenstiernska teatern i Kalmar.

Robert Gustafsson kommer gående längs en stig i Krusenstiernska trädgården, redan förvandlad till den demente Herman, några dagar före premiären och teateruppsättningen av Ray Cooneys Fångad på nätet.

Käppen darrar, pressvecken på byxorna och sminket är i sin ordning. Ljuset skiner genom de tunna hårstråna som svajar för varje steg. Han är på väg mot scenen under de sista repetitionsdagarna inför den sista sommaren på Krusenstiernska.

Han skrattar till och medger att han vissa dagar känner igen sig i sin karaktär. Det har märkts under repetitionerna.

– Några gånger var jag på väg in i fel scen. Jag har väl gått in lite för snabbt i min förvirrade karaktär, säger Robert Gustafsson.

Sedan 2008 har Robert Gustafsson och hans kollegor spelat populära pjäser på Krusenstiernska i Kalmar varje sommar utom under pandemin. Nu är det den sista.

Nu väntar dörrsmällar och dubbelliv

Rader av vita plaststolar är på plats framför scenen. I soffan på scenen har några ur ensemblen tagit en paus. Värmen är påtaglig och i skuggan under ett träd står skådespelarna Ola Forssmed, Eric Ericson och Hanna Hedlund. De har repeterat länge och är redo. Farsen ställer höga fysiska krav och spelas i ett rasande tempo. För Eric Ericson är det första gången på scen i Kalmar.

– Jag ser så mycket fram emot att få möta publiken nu. Nu har vi repeterat så länge och då står man som en tävlingshäst och vill bara starta och galoppera iväg, säger Eric Ericson.

Dubbla äktenskap driver storyn som handlar om taxichauffören Per-Arnes dubbelliv med två fruar. En av dem är Hanna Hedlund.

– Min karaktär hamnar i väldigt märkliga situationer, säger Hanna Hedlund.

Ola Forssmed hoppas att många taxichaufförer sitter i publiken på premiären.

– Jag lovar att ingen av dem kommer att befinna sig i samma dåliga situation som min karaktär, säger Ola Forssmed övertygat.

Även Robert Gustafsson håller med, och hoppas att ingen hamnar i samma knipa.

– Per-Arne lever ett extremt krävande dubbelliv, säger Robert Gustafsson.

Publiken gör Krusenstiernska unik

För Robert Gustafsson är det mötet med publiken som gjort somrarna på Krusenstiernska speciella. I en utomhusteater blir publiken en del av föreställningen, menar han.

– Det är värmen. Och då pratar jag inte om Celsius och grader, utan om publikkontakten och reaktionerna i utomhusteatern.

Han beskriver utomhusteatern som ett rum med tre väggar, där publiken är en del av det som händer.

– De spelar också en roll, säger Robert Gustafsson. Här skapar vi upplevelsen tillsammans med dem.

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Farsen är producerad av Johan von der Lancken och regisserad av Edward af Sillén.

Edward af Sillén berättar att farsen utspelar sig i början av 2000-talet. En tid då internet fortfarande var nytt. Kontrasten till dagens AI och ständiga uppkoppling skapar många av pjäsens komiska situationer.

– Det är kul att vi drar tillbaka klockan 25 år när möjligheterna som internet gav var främmande, säger Edward af Sillén.

Den avancerade scenografin och utomhusteaterns oförutsägbarhet ser han som tillgångar som bidrar till en unik, gemensam publikupplevelse.

– Farsen utspelar sig på två platser och publiken ser båda hemmen samtidigt, berättar Edward af Sillén.

Hur är det att regissera det här gänget?

– Det är drömlikt! Jag älskar när publiken ser att skådespelarna verkligen jobbar hårt och får skratta och glömma världen en stund. Då måste man ha skådespelare som klarar det – och det har jag verkligen. Det här är ett väldigt begåvat gäng, säger Edward af Sillén.

Robert Gustafsson tar sig upp på scenen och kikar ut genom en av alla dörrar som är uppbyggda. Det kommer att smälla många dörrar i sommar.

Hur många dörrar är det?

– Det är sju dörrar. Så det är mycket att hålla reda på, säger Edward af Sillén.

Sista året på Krusenstiernska



2026 är sista året som det spelas fars på Krusenstiernska trädgården, en plats som Robert Gustafsson förälskade sig i redan 2007.

– Det känns lite vemodigt men också väldigt tacksamt och värdigt. Och lite pirrigt inför den nya spelplatsen och en ny epok, säger Robert Gustafsson.

Nästa kapitel för sommarteatern i Kalmar efter Krusenstiernska blir på Lindö – men när är fortfarande oklart.

– Det ritas och skissas för fullt, och snart ska det börja byggas och renoveras. Vi vill ta med oss det bästa härifrån, men låta platsen få sin egen identitet och bli en ny upplevelse, säger Robert Gustafsson.

Vad kommer du inte sakna med Krusenstiernska?

– Fästingarna! Det är väl det enda, säger Robert Gustafsson och borstar av byxbenet på scenen.