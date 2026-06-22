Arbetsmiljöverket ger byggverksamhet i Vimmerby förbud med vite

Företaget får ett omedelbart förbud med vite på 50 000 kronor från Arbetsmiljöverket, efter bristande fallskydd.

Förbudet handlar om att företaget inte får utföra byggnads- och anläggningsarbete med fallrisk på två meter eller mer om inte vissa villkor från Arbetsmiljöverket är uppfyllda. Villkoren handlar bland annat om att det ska finnas skyddsräcken, men om det inte är rimligt att använda skyddsräcke måste personlig fallskyddsutrustning användas.

Företaget måste därmed uppfylla villkoren i förbudet för att fortsätta arbetet, även om de väljer att överklaga beslutet.

Beslutet utfärdades den 10 juni och arbetsgivaren ska meddela myndigheten när bristen är åtgärdad.