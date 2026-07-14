RÄDDNINGSTJÄNSTEN AVSLUTAR INSATSEN – SÅ SER ARBETET UT FRAMÅT

Ett område på tio hektar brinner sedan i går mellan Hultsfred och Målilla i Hammarsjöområdet. Foto: Räddningstjänsten

Strax efter klockan 14 på söndagen larmades SOS Alarm om en skogsbrand mellan Hultsfred och Målilla. Totalt är det upp emot tio hektar som har brunnit. Räddningstjänsten tog hjälp av helikoptrar för att få bukt med branden och vid 21-tiden ansågs den vara under kontroll. Släckningsarbete har pågått under hela natten och förväntas fortgå även under måndagen. Vår senaste uppdatering hittar du längst ner i artikeln.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.02.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet brinner det på östra sidan om Sågviken, som ligger utanför Hultsfred.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att en inringare ser svart och grå rök från skogen. Räddningstjänsten är på väg till platsen och inte framme än.

SOS Alarm berättar vidare att man har sett rökpelaren från Virserum. Det ska skickas upp en drönare i luften.

Uppdatering 14.45:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar det rör sig om en pågående skogsbrand. Det är fortfarande oklart hur stor omfattning det är på branden.

– Vi är på plats och jobbar i detta nu. Det är lite tidigt att säga hur stor omfattningen är, men vi har haft flera inringare som har sett det från olika håll. Det syns från långa avstånd, säger räddningstjänstens ledninsgoperatör.

Hur ser insatsen ut?

– Vi har olika stationer på plats och kommer även få stöd av helikopter.

Uppdatering 16.00:

Släckningsarbetet pågår för fullt i skogen och räddningstjänsten har ingen omfattning på branden. Helikopter har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet.

Uppdatering 16.45:

Precis i anslutning till Stora Hammarsjön och vandringsleden Lönnebergaleden rasar en brand på cirka en och en halv till två hektar. Det är en svårbemästrad brand som räddningstjänsten bekämpar.

– Det är långt till branden så vi får dra slang flera hundra meter upp i skogen. Vi håller på och har inte redigt kommit runt branden, men det går år rätt håll. Vi har fått hit ett par helikoptrar som hjälper oss med vattenbombning, säger Michael Hesselgård.

Hur lyder prognosen?

– Vi funderar lite på det, men vi kommer förmodligen ha folk kvar här över hela natten i en betydligt mindre styrka. Klockan 20 tänker vi att vi ska börja byta ut personal eller trappa ner.

Uppdatering 18.30:

Michael Hesselgård berättar vid 18.30-tiden att räddningstjänsten inte har lyckats omringa och få kontroll på den växande skogsbranden.

– Det har vi inte redigt än, men vi jobbar på det, säger Michael Hesselgård.

Hur går det för er?

– Det går framåt, men det går inte så fort. Det är en jävla terräng att jobba i. Vi har förhoppningsvis spridningen åt det hållet där vi har vägen så att vi kan stoppa det där.

Hur är det att jobba i terrängen?

– Det är jobbigt. Det är inga nyheter för oss. Man är helt slut efter en dag i skogen.

Branden har växt i omfattning, enligt Hesselgård.

– Det är svårt att säga hur stor branden är, men kanske tre-fyra hektar.

Prognosen på klockan 20.00 får rivas upp helt och hållet.

– Den kommer inte hålla på långa vägar, men vi sätter en ny prognos och det blir väl framåt midnatt eller någonting. Det är rätt mycket som ska eftersläckas så det kommer ta morgondagen också.

Uppdatering 22.00:

Michael Hesselgård berättar att insatsen går framåt. Räddningstjänsten har säkrat och kommit runt branden.

– Vi har inte eftersläckt så mycket, men vi har kommit runt branden och har sjön som begränsning på ena sidan. Branden slutar i sjön på två sidor så det är tre sidor som vi har jobbat med och har använt sjön som begräsning, säger Michael Hesselgård.

Det är en brand på flera hektar som räddningstjänsten har bekämpat under dagen och fortsätter att bekämpa i natt och i morgon.

– Vi tvistar lite om omfattningen. Vi tror att den är större än fyra hektar och tittar vi på omkretsen är det 2,2 kilometer runt. Vi räknar med att det är någonstans mellan fyra och tio hektar.

Räddningstjänsten omringade och fick kontroll på branden vid 21-tiden på söndagen.

– Vi säkrar ytterkanterna först så vi inte får spridning på det. Ytterkanterna är nedsläckta så det brinner på vissa ställen inne i det redan branddrabbade området. Vi har inte gått över och släckt allting än.

Det kommer vara nio personal från räddningstjänst och fyra personal från markägaren som kommer gå och bevaka branden under natten.

– Vi kommer ta ut en ny styrka vid 06.30 i morgon bitti. Vi räknar med att det blir arbete under stora delar av morgondagen också. Vi har planerat fram till efter lunch som det ser ut nu, men det kan bli en revidering. Vi får se hur det utvecklar sig och fortsätter:

– Under alla ljusa timmar kommer vi ha personal som går runt och släcker och på natten kollar man så det inte poppar upp någonstans i ytterkant. Man jobbar två och två på olika platser runt branden så man inte skadar sig i skogen.

Vad säger du om personalens arbete?

– De har gjort ett fantastiskt arbete. Det har inte varit en grannlaga uppgift. Det är så jäkla långt från vägen upp till branden och terrängen är helt galen med höjdskillnader på fyra-sex meter och det går upp och ner som en berg- och dalbana. Man är slut när man har sprungit i skogen en hel dag på det sättet.

Uppdatering måndag 08.50:

Under måndagsmorgonen berättar Ulf Bowein vid räddningstjänsten i Hultsfred om hur läget är nu.

– Det är väldigt svår terräng i den östra sidan av brandområdet och mycket rök som skymmer sikten ovanifrån. Därför har vi haft svårt att få uppfattning om exakt hur stort området är, men vi tror att det är ungefär tio hektar som har brunnit av.

– Det östra och västra sidan av branden har vi säkrat i detta nu, så där har vi ingen brandspridning. I norr har vi en väg som begränsning och i söder en sjö som begränsning, så nu jobbar vi med ett inboxat område, berättar Ulf Bowein.

Troligtvis flygunderstöd även i dag

Under måndagsförmiddagen kommer räddningstjänstens personal på plats gå igenom brandområdet för att kunna få en bild av hur mycket öppen brand man har kvar inne i terrängen.

– Det kommer att bli varmt under dagen och branden kan tillta i och med ökad vind, men när vi har gått igenom området kommer vi lägga en plan för resten av dagen. Om vi fortfarande har mycket öppen brand eller risk för öppen brand så kommer vi troligtvis behöva flygunderstöd även i dag. Det är väldigt svårt att arbeta från marken i den här terrängen, säger Ulf Bowein.

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Kommer brinna i flera dygn

Räddningstjänsten bytte ut sin personal i går kväll, och ett skifte gjordes även i morse. Någon prognos för hur länge man kommer vara kvar på platsen är dock svår att ge.

– Vi jobbar i olika delar. Den västra sidan har vi slagit ner, så där är markägare inkopplade för bevakning och eftersläckning. Vi kommer garanterat ha personal kvar resten av det här dygnet och kanske även i morgon, men det beror helt på hur det utvecklar sig. Inne i brandområdet kommer det säkert pyra och brinna i ytterligare flera dygn, säger Bowein.

Uppdatering 19.15:

Ulf Boweins besked är att släckningsarbetet i skogen går helt enligt plan.

– Vi har ungefär tio hektar som har brunnit och har även i dag haft hjälp av helikoptrar som har vattenbombat den sydöstra delen av brandområdet. Det brinner mitt i det här området och det kommer det naturligtvis fortsätta göra ett tag till. Vår inriktning har varit att i östra och västra riktningen gå från friskt material, där det inte har brunnit, och gå 20 meter in och se till att släcka det ordentligt. Det har vi lyckats bra med, säger Ulf Bowein.

Det är av olika anledningar en svårhanterad brand för personalen, framför allt röken.

– I och med att det brinner i området produceras ganska mycket rök och då har röken varit besvärlig och gjort att det är svårt att jobba på marken. Vi har haft helikoptrar för att skapa en bättre arbetsmiljö för att kunna släcka på marken.

Räddningstjänsten kommer vara på plats fram till klockan 23 i kväll för att därefter åka därifrån.

– Markägaren, som har varit med här med ett tiotal representanter sedan i går, ansvarar för efterbevakningen. När vi säger att ett område är klart för bevakning får de sköta efterbevakning och vi går framåt. Vi lämnar klockan 23 och kommer åka ut för att göra en bedömning i området tillsammans med markägaren i morgon. Det är ett stort område som har brunnit och brinner och vi vill vara med och hjälpas åt så gott vi kan. Formellt sett kommer det vara överlämnat till markägaren för efterbevakning och kontroll i kväll.

Räddningstjänsten kommer vara på plats med en styrka i morgon förmiddag – och förklaringen är enkel.

– Vi har mängder med material, bland annat tre kilometer slang som ligger i skogen och som vi ska plocka tillbaka. Vi kommer ta en styrka för att göra det. Behöver vi vara behjälpliga med att lägga på vatten kommer vi vara behjälpliga med det. Vi får se hur det ser ut. Har vi tur kan vi bara plocka ihop materialet under morgondagen.

För markägaren kommer det bli flera slitsamma dagar i skogen.

– Markägaren måste ha personal här dygnet runt, åtta-tio personer, hela tisdagen och onsdagen, åtminstone fram till torsdag morgon. Det kommer vara rök under många dagar framöver som kommer gå över sjön.

Uppdatering 10.20 tisdag:

Ulf Bowein berättar att räddningstjänsten har avslutat insatsen vid den stora skogsbranden efter uppemot två intensiva dagar i skog och mark. Nu när räddningstjänstens insats är avslutad tar markägaren över eftersläckningsarbetet som kommer pågå i flera dagar framöver.

– Det går så som vår bedömning var i går. Vi håller våra begränsningslinjer och branden brinner inte där utan vi har släckt de sidorna. Det brinner fortfarande i mitten och mot den sydliga delen och ner mot sjön. Där kommer det få brinna och det är lite sticklågor och annat som kommer. Vi ska fylla upp en bassäng åt markägaren långt upp i området bara så de har tillgång till vatten, säger Ulf Bowein.

Räddningstjänsten har avslutat insatsen helt och hållet och ägnar sig åt återställningsarbete av material på brandplatsen.

– Vi kommer jobba resten av dagen med att ta tillbaka vår utrustning. Vi hoppas att de som jobbar nu, dagskiftet, ska vara tillbaka på sina stationer vid 16 och då räknar vi med att vi är färdiga med allting på brandplatsen

Det är markägaren som helt och hållet kommer ansvara för efterbevakningen.

– Vi har precis haft en avstämning med dem och vi har sagt att de kommer vara tvungna att vara här dygnet runt fram till torsdag morgon för att hålla kontroll på linjerna så ingenting händer. Det blir därefter bevakning dagtid så länge det är ljust och tillsyn några gånger per dygn över helgen.

Ossian Mathiasson

Micael Rundberg