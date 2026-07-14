Tjuv slog till och stal tillstånd ur bil i Vimmerby

En man i 80-årsåldern polisanmäler att en okänd tjuv tillgrep en ID-handling i form av ett parkeringstillstånd från hans bil i Vimmerby på måndagseftermiddagen.

Målsägande, en man i 80-årsåldern hemmahörande i Stockholm, polisanmäler att någon har gått in i hans personbil i Vimmerby vid klockan 17.30 på måndagen och stulit ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det handlar om en ID-handling som gör att man får parkera på anvisade platser.

Det rubriceras som stöld ur personbil. Det är oklart hur stölden har gått till och står inte huruvida bilen var låst eller öppen.

– Det är säkert eftertraktat med ett sådant tillstånd och det kanske man inte kontrollerar. Har man en sådant tillstånd innanför rutan kanske man tror att det är rätt person som har parkerat, säger Susanne Hafström vid polisen.