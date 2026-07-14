BILIST KÖRDE IN I GARAGE – FÖRAREN FÖRD TILL SJUKHUS

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om en singelolycka på Splintgatan i Västervik.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17.40 på tisdagen.

Det ska röra sig om en singelolycka på Splintgatan i Västervik.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 18.20-tiden att en personbil har kört in i sidan av ett garage. Enligt räddningsplats på plats ska det ha gått ganska fort, men det är oklart vilken hastighet det rör sig om.

Föraren, ensam i bilen, har förts med ambulans till sjukhus. Räddningstjänsten är kvar till garagets ägare kommer hem.

Enligt polisen är det oklart hur olyckan har gått till där en personbil har kört in i ett garage. Bilen behöver bärgas från platsen och polisen är just nu på plats och utreder vad som har inträffat.

Räddningstjänsten avslutade sin insats på platsen klockan 18.30.