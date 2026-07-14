SMÅLAND: Miljonvinst på Lotto upptäcktes en månad senare

En man i Jönköpingsområdet vann drygt 1,7 miljoner kronor på Lotto i juni och fick kännedom om miljonvinsten en månad efter dragningen. Foto: Pressbild

En man i 80-årsåldern i Jönköpingsområdet prickade in sju rätt och vann 1,7 miljoner kronor på Lotto i juni. En dryg månad senare förstod han att han hade vunnit storvinsten.

Mannen är i 80-årsåldern, har spelat Lotto i över 20 år och lämnat in samma rad under många års tid. Genom åren har det blivit några mindre vinster, men aldrig något i närheten av miljonbeloppet som uppgår till 1 761 980 kronor.

Miljonvinsten blev i detta fall oupptäckt under en längre tid. Det var först när Svenska Spel Tur kom i kontakt med mannens son som familjen kunde berätta att de precis hade upptäckt miljonvinsten. Beskedet hade kommit oväntat i samband med ett besök hos spelombudet.

”Vi började ana att pappa hade vunnit något när ombudet berättade att det fanns en vinst på spelkontot. Men vi trodde aldrig att det handlade om en så här stor vinst. Eftersom beloppet var så högt fick vi inte veta summan direkt”, säger mannens son i en kommentar till Svenska Spel.

Vinsten firades med fika från Ica

Vinsten är dessutom årets första miljonvinst på Lotto som har gått till en spelare i Jönköpings kommun. Trots att det har gått en tid sedan dragningen har vinsten fortfarande inte riktigt sjunkit in.

”Vi har egentligen bara firat lite med fika från Ica. Det säger väl en del om hur overkligt allt fortfarande känns. Mycket har varit sommarstängt här omkring, men vi kommer att fira ordentligt när allt har landat lite”, säger sonen.