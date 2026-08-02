POLISBUSS OCH ELSPARK I OLYCKA – TVÅ ALLVARLIGT SKADADE

Två tonårspojkar är allvarligt skadade och inlagda på intensiven efter en olycka mellan en polisbuss och en elsparkcykel i Nybro.

Det ska ha varit vid 17-tiden som olyckan inträffade. I samband med att elsparkcyklisten skulle kontrolleras skedde en kollision mellan elsparkcykeln och polisbussen.

De två personerna som färdades på elsparkcykeln, två pojkar i 15-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus.

Vid 19-tiden gick regionen ut med två olycksbulletiner. De två pojkarna, som är hemmahörande i mellersta Kalmar län, är allvarligt skadade och inlagda på intensiven.

Då olyckan inträffat i samband med kontrollen kommer ärendet att utredas av enheten för särskilda utredningar.