TRE TILL SJUKHUS EFTER OLYCKAN PÅ E22

Det ska röra sig om personbilar och vara flera fordon som är inblandade. Olyckan ska ha skett i höjd med Helgenäs på E22. Larmet kom vid 15.15-tiden.

– Det är tre personbilar som har krockat och fem drabbade totalt. Tre av dem hade skador och ambulansen ser över dem nu, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ambulansen har ännu inte lämnat platsen.

– Men ambulans är på plats och tre var skadade, och behöver hjälp.

Olyckan har inträffat vid avfarten mot Edsbruk.

– Så där är det trångt, eftersom det är flera drabbade och vi där. Men på E22 rullar det på. Eventuellt kommer bilar bärgas, ambulansen ska bli klara med sitt och vi sopar rent vägbanan.

Uppdatering, 16.40:

Tre personer har förts till sjukhus efter olyckan. Deras skadeläge är okänt. En bil har bärgats och trafiken har släppts på igen.

Artikeln kommer uppdateras.