Fyndjakt, Scaniapremiär och en spännande T-Ford - så var det på Motorns Dag

Ludvig Helgesson från Medevi utanför Motala fick tag på en frontplåt och en ratt till en VW Golf. Foto: Stefan Härnström

I hytten sitter samma komradio kvar som när bilen gick i trafik, främst som grus- och plogbil. Foto: Stefan Härnström

Som vanligt fanns det mycket att se och fråga om på Motorns dag i Målilla-Gårdveda Hembygdspark på lördagen och söndagen. Stånkande tändkulemotorer, en ångbil, underliga gräsklippare och jänkare med krom. Men på bortre delen där lastbilarna fanns stod ett renoveringsprojekt av en dedikerad man från kommunen som haft lastbilsintresse sedan liten. Då han och hans pappa fick åka med hans farbror i hytten när han plogade vägar.

Jimmy Berisson från Hjortöström strax utanför Virserum hade tagit med sin Scania från 1972. En lastbil som aldrig visats innan och som var ett hyllningsprojekt som även handlade om ett människoöde och företagshistoria.

Jimmy berättar i korthet att bilen endast haft två tidigare ägare. Begagnad köptes den in som den första bilen till ett åkeri i Aneby och användes mellan 1988 och 1989 som extrabil. Den användes främst som grusbil och som plogbil berättar Jimmy och pekar på fästena för spetsplog och sidovinge. Scanian inte varit ute i trafik mellan 1989 och runt 2020.

– Jag köpte den av ett dödsbo. Andra ägaren hade köpt den 1979 och den var reserv- och extrabil fram till 1989 och sedan var den undanställd.

Alla besiktningspapper sparade

Åkeriverksamheten växte till tjugotalet bilar men Scanian behölls som ett minne och stod i en maskinhall fram till 2020. Som pensionär ville ägaren ta fram den och få liv i den och bilen lackerades i samma färger den hade en gång i tiden och en renovering inledes.

På grund av sviktande hälsa tog nåra före detta anställda över projektet för att han skulle få uppleva den i körbart skick.

– Jag köpte den 80 procent färdig, det finns mer att göra. Hans gamla anställda tyckte "vi hjälper han" och hjälpte honom på kvällar och ledig tid och gjorde bara det viktigaste för att få den besiktigad. Han kunde aldrig köra den men han åkte med bredvid. Så tog jag vid efter det för att rätta till väldigt mycket och koppla ihop så att allt fungerade.

Bilen har varenda besiktningspapper sedan den var ny, till och med papper från karosseribyggaren om hur den är byggd. Sörlingtippen har instruktionerna kvar och även papperna från en flygande poliskontroll från 1989 är sparade.

Utanpå har han fått tag i passande skyltar i grillen (vilka inte är billiga att få tag på enligt Jimmy) och i hytten sitter även samma komradio kvar från när bilen användes på åkeriet.

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T-Ford med historia

En T-Ford ägd av Gunnar Erlandsson från Boxholm skapade mycket intresse. En 100-årig bil från 1926 som var den näst sista årsmodellen. Själv blev han förvånad över all uppmärksamhet.

– Ja, det var förvånansvärt vad stort intresse det var, skrattar han.

Konstruktionen och detaljerna på T-Fordarna ändrades gom åren allt eftersom man gick från handbyggda delar till storskalig tillverkning och förbättringar. 1926 fick modellen Fords första helstålskaross. Gunnar förklarar att även om karosseridetaljer och övrigt ändrades i produktionen mellan 1908 till 1927 så var några saker de samma från introduktionsåret.

– Chassit, motor och drivlina är de samma från 1908 fram till 1927.

Bilen har han ägt i femton år och han "vårdar den vidare" efter tidigare ägare

– Den har vandrat runt här i norra Småland. På 70-talet tror jag den ägdes av en åkare i Högsby. Jag har varit i kontakt med barn och barnbarn till familjen och det verkar som att det var han som renoverat mycket på den här. Han gjorde klädseln i alla fall.

Billigare än nätet

Marknaden med fynd var en hållplats för Ludvig Helgesson från Medevi utanför Motala. Han visade upp två nyinköpta prylar för vår tidning.

– En ratt och en frontplåt till en Golf mark I.

Är det ett bilbygge på gång?

– Näe... det är en bil som står hemma som inte som saknar den här biten, de brukar bli dåliga. Ratten är en 80-talsikon. En Momo, flerfärgad. Det finns en Golfmodell som kallas "Harlequin", den har alla de här färgerna, svarar Ludvig och håller fram ratten i färgerna gult, rött, blått och grönt. Det är väl egentligen en 90-talsgolf. En mark III. En liten färgklick från den eran kan man väl säga.

Vad har du mer kollat på idag?

– Vi börjar med marknaden vettu, så man inte missar något där. Så nu är vi klara med marknaden och går och kikar på resten.

Han berättar att det är på marknader som denna där man kan göra fynd om man håller utkik när "folk kanske städar lite". På nätet som eBay och Tradera är det dyrt att buda på bildelar.

Riktigt klar med marknaden var Ludvig dock inte. En stund senare möter vi honom och vännerna från Kisa igen och då kommer han kånkandes på ett nytt fynd. En utombordare - det är trots allt Motorns Dag i Målilla.