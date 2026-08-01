Tiktokstjärnan dominerade Bullerby Cup – gav högsta betyg till arrangemanget

Han har drygt 326 000 följare på Tiktok. Stjärnstatusen märktes också på domaren Taib Sisic under Bullerby Cup. – Det är otroligt att en domare fått den stjärnstatusen, säger han.

Den tidigare elitsatsande bordtennisspelaren Taib Sisic startade sitt Tiktokkonto för att dokumentera sin väg till Allsvenskan i fotboll. Hittills har 27-åringen kommit till division 2, men på sociala medier är han enorm.

Över 326 000 följer hans konto.

Den här lördagen var han på plats under Bullerby Cup för att döma de båda finalmatcherna och även agera prisutdelare. Att han har en enorm status hos den yngre generationen var extremt tydligt.

Hur många bilder Taib Sisic fick ställa upp på är svårräknat, men han fick inte en lugn stund på Ceosvallen.

– Det är otroligt att en domare fått den stjärnstatusen. Det enda jag har gjort är att dokumenterat min resa mot Allsvenskan. Det är kul att barn och ungdomar ser upp till mig. Jag kan rakryggat säga att jag är en del i det nya, svenska domarskapet, säger han till vår tidning.

Vad tror du att det betyder för domarkåren att du får så mycket positivt och ses som en idol med tanke på den diskussion om domarkris som varit?

– Jag är jättestolt över det. Jag har aldrig haft någon sådan tanke eller syfte med det jag gör, men det är inte längre domarkris i Sverige och jag får ta åt mig lite äran det av. Sedan finns det fler faktorer förstås, men det är superkul att få vara ansiktet utåt.

"Tio poäng"

Taib Sisic har varit i Vimmerby tidigare, men då för att döma Vimmerby IF. Han tyckte Bullerby Cup var en rolig upplevelse.

– Superroligt. Det är som jag förväntade mig – en härlig turnering, som är familjär trots storleken. Det är superkul. Bemötandet, med Patricia (Pöder) i spetsen, har varit super. Som arrangemang är det tio poäng tycker jag.

Under sina timmar här insåg han att han tycker det är roligt att döma barn och unga.

– Det inser jag nu, så jag kanske kommer tillbaka redan nästa år.

Så mycket längre hinner vi inte prata. Tiktokstjärnan behöver ställa upp på nya bilder.