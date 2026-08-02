02 augusti 2026
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BILDSPEL: Här är de första från lördagens Cityfestival

REPORTAGE 02 augusti 2026 16.00

Vi fortsätter med våra bildsvep från vimlet på Strömsholmen i helgen. Här ser ni ytterligare 30 festbilder.

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 Lördagen hade en line-up med EmoEmy, De Vet Du, Søte & Rare, Roc Boyz och Hogland - som bäddat för en lång festkväll när juli övergått i augusti.

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