BILDSPEL: Här är de första från lördagens Cityfestival

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Publiken var med från början på lördagskvällen på Cityfestivalen.
Foto: Stefan Härnström
Vi fortsätter med våra bildsvep från vimlet på Strömsholmen i helgen. Här ser ni ytterligare 30 festbilder.
Lördagen hade en line-up med EmoEmy, De Vet Du, Søte & Rare, Roc Boyz och Hogland - som bäddat för en lång festkväll när juli övergått i augusti.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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