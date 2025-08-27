Ägg återkallas efter nytt salmonellalarm

Axfood
*Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 6-pack, bäst före-datum 2025-09-05, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)
*Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 15-pack, bäst före-datum 2025-08-31, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)
*Garant Ägg, Frigående inomhus, Large, 10-pack, bäst före-datum 2025-08-31, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)
Återkallelsen omfattar alltså endast artiklar med aktuellt bäst före-datum och där både äggkoden 2SE684-35 finns stämplad på ägget och där förpackningens lock är märkt med packerikoden SE007.
Ica
* ICA Ägg frigående 12 pack
* ICA ägg frigående 10 pack
Återkallelsen berör endast ICA Ägg frigående 10-pack med bäst före-datum 31-08-2025, 08-09-2025 och 09-09-2025, samt ICA Ägg frigående 12-pack med bäst före-datum 05-09-2025 och 10-09-2025, som har packerinummer SE 007 tryckt på förpackningarna och kod 2SE684-35 på äggen. Återkallelsen berör endast ägg med dessa siffror stämplade efter SE på ägget: 684-35.