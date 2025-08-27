27 augusti 2025
Ägg återkallas efter nytt salmonellalarm

Nu återkallas ägg efter salmonellalarm. Foto: MostPhotos

NYHETER 27 augusti 2025 11.28

Nu väljer Axfood att återkalla ägg från Garant. Detta efter att producenten av äggen upptäckt salmonella i stallmiljön där äggen har värpts. 

Det var i en rutinkontroll som leverantören upptäckte salmonella i stallmiljö. Därför återkallar nu Axfood av försiktighetsskäl ett fåtal äggartiklar från Garant, då det finns risk att äggen innehåller salmonella.

– Att det har påträffats salmonella i stallmiljön är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på. Vi kommer tillsammans med leverantören utreda hur det har kunnat ske, och hur den här typen av händelser ska kunna undvikas framöver, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård. 

Den återkallade produkten har sålts i vad Axfood beskriver som mycket begränsad omfattning i flera butiker, men är nu stoppade för försäljning. Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien.

Axfood beklagar det inträffade och uppmanar alla konsumenter att återlämna de berörda äggen till butiken för att få ersättning.

Ica återkallar också

Även Ica återkallar ägg på grund av salmonellarisken. Det rör sig om Ica Ägg 12 pack och Ica Ägg 10 pack. 

– På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla våra egna produkter. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Warén, kvalitetschef ICA Sverige.

Nedan kan ni se vilka produkter som berörs.

Fakta

Axfood

*Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 6-pack, bäst före-datum 2025-09-05, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)
*Garant Ägg, Frigående inomhus, Medium, 15-pack, bäst före-datum 2025-08-31, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)
*Garant Ägg, Frigående inomhus, Large, 10-pack, bäst före-datum 2025-08-31, äggkod: 2SE684-35, packerikod: SE007 (på locket)

Återkallelsen omfattar alltså endast artiklar med aktuellt bäst före-datum och där både äggkoden 2SE684-35 finns stämplad på ägget och där förpackningens lock är märkt med packerikoden SE007.

Ica

* ICA Ägg frigående 12 pack
* ICA ägg frigående 10 pack

Återkallelsen berör endast ICA Ägg frigående 10-pack med bäst före-datum 31-08-2025, 08-09-2025 och 09-09-2025, samt ICA Ägg frigående 12-pack med bäst före-datum 05-09-2025 och 10-09-2025, som har packerinummer SE 007 tryckt på förpackningarna och kod 2SE684-35 på äggen. Återkallelsen berör endast ägg med dessa siffror stämplade efter SE på ägget: 684-35. 

