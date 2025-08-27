Ägg återkallas efter nytt salmonellalarm

Nu väljer Axfood att återkalla ägg från Garant. Detta efter att producenten av äggen upptäckt salmonella i stallmiljön där äggen har värpts.

Det var i en rutinkontroll som leverantören upptäckte salmonella i stallmiljö. Därför återkallar nu Axfood av försiktighetsskäl ett fåtal äggartiklar från Garant, då det finns risk att äggen innehåller salmonella.

– Att det har påträffats salmonella i stallmiljön är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på. Vi kommer tillsammans med leverantören utreda hur det har kunnat ske, och hur den här typen av händelser ska kunna undvikas framöver, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård.

Den återkallade produkten har sålts i vad Axfood beskriver som mycket begränsad omfattning i flera butiker, men är nu stoppade för försäljning. Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien.

Axfood beklagar det inträffade och uppmanar alla konsumenter att återlämna de berörda äggen till butiken för att få ersättning.

Ica återkallar också

Även Ica återkallar ägg på grund av salmonellarisken. Det rör sig om Ica Ägg 12 pack och Ica Ägg 10 pack.

– På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla våra egna produkter. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Warén, kvalitetschef ICA Sverige.

Nedan kan ni se vilka produkter som berörs.