För första gången på länge – mjölkpriset sänks till bönderna

Efter drygt två år med stabila mjölkpriser till bönderna sänks nu ersättningen. Det är första gången på åtta månader som något händer med ersättningen.

I åtta månader har mjölkpriset som Arla betalar sina mjölkbönder legat på samma nivå. Nu i september, efter drygt två år med stigande och stabila mjölkpriser till bönderna, sänks nu ersättningen för konventionell mjölk.

Priset som bönderna får betalt för mjölken i Arla minskar med 11,4 öre per kilo i september. Den ekologiska mjölken rörs inte. Därmed blir det så kallade a contopriset 609,3 öre per kilo för konventionell mjölk och 710,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Anledningen till prisjusteringen är bland annat att den globala mjölkproduktionen har ökat. Det har bidragit till något lägre priser på de internationella mejerimarknaderna.

– Sänkningen i september kommer efter en lång period med stigande och stabila priser. Prisnivån är dock fortfarande historiskt hög. Som bondeägt kooperativ är vårt fokus att säkra ett starkt och stabilt mjölkpris över tid. Långsiktig lönsamhet är avgörande, både för bönderna och för att konsumenterna även framöver ska kunna välja svenska mejeriprodukter i butikshyllan, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

I Sverige har Arla 1 900 mjölkbönder och totalt handlar det om 7 600 mjölkbönder. A contopriset ligger närmast det löpande pris Arlabönderna får betalt under ett år och justeras varje månad.