Mycket låga vattennivåer i Gästgivarehagen: "Utredning pågår"

Vattennivåerna är mycket låga i Kvarndammen i Gästgivarehagen i Vimmerby. Det märkte många inte minst under helgens marknad. Nu meddelar kommunen att en utredning pågår och att man tittar på åtgärder.

På hemsidan skriver kommunen att vattennivån är låg i dammen och att gatukontorets driftavdelning uppmärksammat att nivån sjunkit under de senaste veckorna.

"Utredning pågår kring vad som kan och behöver åtgärdas", skriver man.

Driftchefen Rickard Hermansson säger att man också fått till sig detta från ett flertal personer.

– Vi vet om det här och vill gå ut med informationen. Det var marknad där i helgen och många såg att det har sjunkit. Vi vet inte hur mycket vatten som försvunnit, men eftersom folk hört av sig kan vi lika gärna informera och meddelade att vi försöker hitta en åtgärd, säger han.

Det ska ha varit förra veckan som vattennivån började sjunka.

– Stämborden börjar bli dåliga och de behöver repareras och åtgärdad. De läcker igenom vatten och det måste vi göra något åt. Det är lite komplicerat och vi måste ha med oss länsstyrelsen och miljö- och byggnadsförvaltningen. Just nu är det inget inflöde från Nossen och då blir det extra tydligt. Det har varit torrt länge och vattenflödena generellt är låga. Kvarndammen rinner ju ut i Lillån vid Ceos och vattnet kommer uppifrån Borstingen och Nossen. Nu kommer det inte något vatten alls.

"Behöver bli rätt"

Nu pågår en utredning.

– Det är vatten vi håller på med och då behöver det bli rätt hela vägen. Det handlar om hur vi ska göra själva åtgärden.

Vilka är alternativen?

– Vi har väl inget klart ännu, men förslaget vi jobbar med är att renovera stämborden. Sedan måste vi få klartecken för vad vi får och inte får göra. Det tar sin tid. Vi har inget klart för oss ännu kring hela insatsen och ingen tidsuppfattning heller egentligen.