Här är huset som toppar listan – det är dyrast i Vimmerby kommun

En fastighet som kostar 2,7 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i augusti.

Totalt registrerades 15 fastighetsförsäljningar i kommunen under augusti månad, med ett snittpris på 1,4 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades i augusti, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

7. 1,3 miljoner, Södra Vi

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Daggstigen 2 i Södra Vi. Priset blev 1 285 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i juli. Huset är byggt 1973 och har en boyta på 127 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 10 000 kronor.

6. 1,9 miljoner, Södra Vi

Nu har huset på Sälgvägen 9 i Södra Vi fått nya ägare. Priset blev 1 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti. Huset byggdes 1979 och har en boyta på 95 kvadratmeter.

20 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

5. 2 miljoner, Vimmerby

Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Salikons Gränd 1 i Vimmerby. Priset blev 1 970 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i augusti. Byggår för huset är 1973 och boarean är 108 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 18 000 kronor.

4. 2 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Trollgatan 25 i Vimmerby har fått nya ägare. Priset blev 2 000 000 kronor. Husets byggår är 1986 och det har en boyta på 126 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 16 000 kronor.

3. 2,5 miljoner, Vimmerby

Höganäsgatan 1 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1966 och har en boyta på 138 kvadratmeter. Affären blev klar i augusti och köpesumman blev 2 450 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 18 000 kronor.

2. 2,6 miljoner, Rumskulla

Fastigheten på adressen Ingatorpsvägen 32 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i juli och priset blev 2,6 miljoner kronor. Huset byggdes 2004 och har en boyta på 200 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 13 000 kronor.

1. 2,7 miljoner, Södra Vi

Försäljningen av fastigheten på adressen Karsnäs 145 i Södra Vi är nu klar. Huset är 116 kvadratmeter stort och byggdes 1940. Ägarbytet blev klart i juli och priset blev 2 675 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 23 000 kronor.