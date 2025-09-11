ÄLDRE PERSON AVLED EFTER FALL – ANMÄLAN UPPRÄTTAS

En äldre person på ett äldreboende i Västerviks kommun avled kort efter ett fall från sin säng. Genrebild. Foto: MostPhotos

En person avled strax efter ett fall från en säng på ett äldreboende i Västervik. Nu har socialnämnden valt att anmäla händelsen till IVO.

Anmälan görs i enlighet med LEX Sarah-lagstiftningen. Det är oklart om fallet orsakade dödsfallet, men kommunens agerande ska nu analyseras av Inspektionen för vård och omsorg.

Den äldre personen föll ur sin säng från en relativt hög höjd och grinden var inte uppfälld. Det senare stred mot kommunens rutiner.

”Vid den aktuella händelsen har en äldre på boendet vilat i sin säng, ramlat ner från sängen och skadat sig illa. Det fanns vid tidpunkten inte beslut om så kallade skydds- och begränsningsåtgärder för brukaren. Arbetssättet för de flesta medarbetare innebär ändå att grinden ska upp vid vila eller sömn, vanligen enligt önskemål från brukaren. I det aktuella fallet var sängens grind inte uppfälld och sängen var inte nedsänkt från ett relativt högt läge”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

"Uppriktigt sorgsen"

Marcus Ulmner är områdesansvarig för Västerviks kommuns äldreomsorg.

- Jag är väldigt uppriktigt sorgsen och ledsen över att en av våra boende har råkat så här illa ut och mina varmaste tankar går till personens anhöriga och närstående i den här situationen. Utifrån min tolkning av lex Sarah-anmälan och de interna rapporterna tyder det på att det finns fungerande rutiner, men att dessa tyvärr inte följdes i det aktuella fallet, vilket är mycket beklagligt.

Vidtagit flera åtgärder

Utöver anmälan till IVO kommer kommunen arbeta med ärendet internt och man har vidtagit flera åtgärder: