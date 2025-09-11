Rektorn om allvarliga händelsen: "Läraren är i tjänst"

En elev på Astrid Lindgrens skola ska ha hotat en lärare tidigare i veckan. Nu är händelsen anmäld till Arbetsmiljöverket och en utredning pågår. Men rektorn Josephine Svensson vill inte svara på om eleven stängts av.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket rör det sig om både hot och kränkningar mot läraren från elev. Det här ska ha hänt tidigare i veckan och eleven ska även hotat läraren "med stryk" och kränkt läraren på fler sätt än läraren orkar räkna upp.

"En elev har idag förstört hela lektionen med sin klass genom att skrika i 45 minuter och då mest om hur dum i huvudet jag är", skriver man i anmälan. Andra kränkande uttryck kring sexuell läggning ska också ha förekommit.

Eleven ska också ha sparkat på en dörr till klassrummet, så att dörren "nära nog" gick sönder. Efter lektionens slut ska eleven sagt till andra att han ska slå läraren.

Josephine Svensson är rektor för högstadiet på Astrid Lindgrens skola.

– När det sker någon form av händelse har vi rutiner att följa. Det är oftast så att vid händelse med personal inblandad läggs ett tillbud och så behöver vi hantera tillbudet vidare. Det är helt enligt de rutiner vi har och är generella rutiner på i stort sett alla arbetsplatser, säger hon.

Läraren kvar i tjänst

Eftersom händelsen utreds kan hon inte säga särskilt mycket konkret.

– Av hänsyn till elev och lärare, och eftersom det pågår en utredning av händelsen, har jag svårt att gå in närmare på det.

Är läraren i tjänst?

– Ja, läraren är kvar i tjänst.

Är eleven avstängd under utredningen?

– Jag vill inte kommentera det närmare. Utredning pågår kring hur händelsen uppstod och utefter det får man konstatera händelsens omfattning och situation. Vi har inte tagit något akut beslut i det läge vi har varit och inte haft något underlag för det.

Vad är eventuella konsekvenser utifrån den utredning som pågår?

– Det är svårt att säga. Det beror på vad utredningen visar och jag kan inte säga så mycket om det.

Det som beskrivs i tillbudsanmälan låter inte som en särskilt bra arbetsmiljö. Vad tänker du kring det?

– Alla – både elever och personal – har rätt till en bra arbetsmiljö. Så är det på skolor och på andra arbetsplatser. Sedan händer det saker med jämna mellanrum som behöver hanteras och utefter händelsens omfattning hanteras det. Nu pågår en sådan utredning kring det.

Ett allvarligt tillbud

Det här har klassats som ett allvarligt tillbud och därför har en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket.

– Det finns ett regelverk kring det här och vi arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan vara alltifrån helt vanliga tillbud till hot eller att man har trillat och slagit sig. Det är det som avgör hur man går vidare med tillbudet. I skolans värld ses verbala hot som ett allvarligt tillbud och det gör även fysiska hot.

Hur är stämningen bland berörda?

– Alltid när sådana här saker händer kan det bli en stressad situation för elever och personal. Vi upplever det som begränsat och inte utspritt över hela skolan. Den stressade situationen är mer begränsat till händelsen ifråga.