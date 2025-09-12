KLARTECKEN FÖR NYTT GYMNASIEPROGRAM I HULTSFRED

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att starta ett bygg- och anläggningsprogram på Hultsfreds gymnasium från och med läsåret 2026/2027. Foto: MostPhotos

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att godkänna att bygg- och anläggningsprogrammet startas på Hultsfreds gymnasium från och med läsåret 2026/2027.

Hultsfreds gymnasium har genomfört en förstudie som visar att det finns ett intresse bland eleverna av bygg- och anläggningsprogrammet. Det finns också ett behov av utbildad arbetskraft från byggföretagen både lokalt, regionalt och nationellt enligt Skolverket, SCB och byggföretagen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i juni att återremittera ärendet för att ta fram en ekonomisk redovisning som underlag för vidare beslut.

– Det skulle redovisas på nämnden i augusti, men vi var inte klara med den då och hänsköt den till nämnden i september, säger skolchefen Martin Snickars.

För att möta det ökande behovet av utbildad arbetskraft inom bygg- och anläggningssektorn föreslås att Hultsfreds gymnasium etablerar ett nationellt yrkesprogram med start läsåret 2026/2027.

– Syftet är att bredda skolans programutbud och öka dess attraktionskraft och möta arbetsmarknadens behov av kompetens inom bygg och anläggning. Det är det inte riktigt just nu eftersom det fortfarande är lågkonjunktur, men så fort den vänder så kommer det vara en stor brist på kompetens inom bygg och anläggning. Därför är det viktigt att vi startar utbildning i god tid så det finns tillgängliga medarbetare att anställa när byggbranschen behöver anställa. Syftet är också att erbjuda elever goda möjligheter till anställning direkt efter gymnasiet samt vidare studier, säger Martin Snickars.

Samverkan mellan olika utbildningsformer

Programmet planeras bedrivas i samverkan mellan tre utbildningsformer.

– Vi har IM yrkesintroduktion mot bygg och anläggning på plats redan i dag. Det är lokalerna som vi hyr av Fasadglas och där har vi fina, fräscha lokaler igång. Vi viker av sex platser för IM-elever. När det nationella bygg- och anläggningsprogrammet startar ska det finnas fem platser per läsår, totalt 15 på de tre läsåren. Vi viker av sju platser för vuxenstuderande. Det är en lärlingsutbildning med elever som har ungefär 75 procent av sin utbildning ute på olika byggföretag. Det kan vi samordna i våra lokaler. Det är befintliga lokaler och det kräver en viss utökning på lärartjänst. Det är samordning av våra lokaler och personalresurser som gör att det blir ekonomiskt bra, säger Snickars.

Hultsfreds gymnasium betalar i dag drygt 1,5 miljoner kronor i IKE (interkommunal ersättning) för elever som går programmet i andra kommuner.

– Vi har just nu tio elever som går bygg och anläggning i andra kommuner och det kostar i dag 1 583 000 kronor per år. Genom att erbjuda utbildningen lokalt kan dessa kostnader succesivt reduceras.

Snickars hoppas det nya programmet kan leda till intäkter.

– Vi kan få IKE-intäkter till oss, men här vågar vi inte ta så stor höjd. I prognosen räknar vi med en elev per läsår, vilket är en låg prognos. En stor fördel är att vi kommer få statsbidrag för vuxenutbildningen. Man kan få två olika typer av statsbidrag, ett yrkespaket utan språkstöd ger 50 000 kronor per elev och år. Har man en kombinationsutbildning, yrkespaket med att läsa svenska eller svenska som andraspråk, får vi 110 000 kronor i statsbidrag per elev och år. Det är pengar som kommer in för att finansiera både lokal- och personalkostnader.

Start från och med nästa läsår

Barn- och utbildningsnämnden fattade på sitt senaste sammanträde beslut om att godkänna att bygg- och anläggningsprogrammet startas på Hultsfreds gymnasium med början från och med läsåret 2026/2027.

– Vi kommer gå ut och marknadsföra programmet nu direkt när vi har beslut på att det ska startas.

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för Hultsfreds gymnasiums befintliga budget.

– Det är viktigt att verksamheten bedrivs inom ramen för Hultsfreds gymnasiums befintliga budget. Det får inte bli några ökade kostnader utan den ska vara självfinansierad. Vi ser att det kan bli billigare, tack vare statsbidrag som vi får för vuxenstuderande.