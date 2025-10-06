Speleventet återvänder för ett andra år – snart 70-åring från Hultsfred föreläser

Så här såg det ut under speleventet Consolidate förra året. Nu återvänder man för ett andra år.

Till helgen är det dags igen. Speleventet som förra året drog över 1 500 besökare i alla åldrar kommer tillbaka. Den 10 och 11 oktober arrangeras Consolidate i Vimmerby med flera nyheter. – Det blev så lyckat förra året, säger folkhälsochefen Anders Degerman.

För första gången någonsin kom speleventet Consolidate till Mässhallarna i Vimmerby förra året. Under två dagar välkomnades ung som gammal att helt gratis prova på spel i alla dess former.

Det rör sig om ett etablerat event som arrangeras av föreningen Druiz, som brinner för att göra spelkulturen tillgänglig för alla och arbetar med spel och unga i diverse olika projekt.

Succén blev total i Vimmerby 2024 och det var givet att det skulle bli en uppföljning i år.

– Det var väldigt lyckat förra året med över 1 500 besökare i alla åldrar. Det är ett arrangemang som är svårt att förklara, men många fick en bild inifrån förra året. Det är så häftigt och det handlar om en känsla och ett intryck som är svårt att beskriva. Vi hoppas att Vimmerbyborna tar chansen och kommer och besöker det, säger kommunens folkhälsochef Anders Degerman.

Det är på nytt kommunen och Druidz som samarbetar kring evenemanget. Roll- och brädspel kommer erbjudas liksom e-sporten. Det kommer vara utställare och butiker på plats. En nyhet i år är att skolelever får komma redan under skoltid på fredagen – före alla andra.

– Det är ett pilotprojekt som vi testar i år, så får vi se hur det blir till nästa år, berättar Zabina Svensson från Druidz.

Snart 70-åring gejmer föreläser

Det kommer vara en årskull från en skola som får förtur.

– Båda skolorna hade inte möjlighet. Det var lite otur, men vi hoppas att alla får samma chans nästa år, säger Anders Degerman.

– Det var fler som visade intresse, men vi ska hinna få in alla unga i lokalen, rotera och så vidare. Alla unga gillar spel kan man tro, men det är inte alla som är så intresserade att man vill lyssna på en föreläsning i 45 minuter. Nu testar vi det här och ser vad vi klarar av. Blir det en hel vecka av spelkultur nästa år, då kan vi köra skolklasser varje dag. Men vi kan också komma till en skola en annan dag, säger Druidz Andreas Westman.

Pontus Schiöld, vd för Roxx Webb, skulle ha inspirationsföreläst på temat "En resa från skoltrött till vd" redan förra året, men blev då sjuk. Han kommer att föreläsa i år i stället. Den snart 70-årige gejmern Sven Flink från Hultsfred är med i seniora laget Silver Legends och vill normalisera spelande för äldre.

– Han kommer att hålla en föreläsning som riktar sig mot föräldrar och unga. Han har format den här till Vimmerby och det blir gejming- och spelkulturfrågor. Silver Legends är med oss varje event och förra året åkte vi till tio platser. I år blir det 20. Våra event är familjeevent och vi hoppas att farmor och farfar också kommer. Seniorer är varmt välkomna, säger Andreas Westman och Zabina Svensson.

Efter föreläsningen kommer det också gå att möta Sven Flink i en monter.

Bussar till och från eventet

Hårdvaruutvecklaren NZXT kommer också finnas på plats i år, vilket är en av många nyheter.

– Det kommer gå att testa deras prylar, möta varandra i spel och köpa deras produkter.

Flera andra medverkar också och bland annat är Husqvarna på plats med sina gräsklippare, där man kan spela kultspelet DOOM.

– Det händer jättemycket och lokala föreningar kommer också vara på plats. Vimmerby Hockey kommer bland annat, så man kan utmana deras hockeyspelare, berättar Anders Degerman.

I år har man även satt in bussar till och från eventet.

– På fredagskvällen kan man åka till Tuna, Södra Vi och Gullringen. För samma orter blir det buss både till och från eventet. Att det blir de här orterna beror på att det går ordinarie bussar till Frödinge och Storebro redan.

Vill besvara frågor

Hur många besökare det kan bli i år är svårt att svia om.

– Det är svårt att sätta en siffra, men vi hoppas att vi kan öka lite till. Förra året var det första gången och det var inte så många som visste vad det var för något, säger Degerman.

– Många hade superkul förra året och frågade om vi kunde komma tillbaka redan nästa helg. Nu hoppas vi att de kommer ihåg oss ett år senare. Jag tror att det har spridit sig bland många och att det kan bli ännu fler den här gången. Många kan ju spela hemma på sina konsoler, men alla har inte tillgång till det och då kan de få komma hit och spela en stund och dela den här upplevelsen, säger Andreas Westman.

Tanken är också att kunna besvara frågor till vårdnadshavare och hjälpa till.

– Det går att fråga oss om spel och om skärmtid. Vilka spel kan man spela med en åttaåring exempelvis? Sådana saker kan vi, som är rätt insatta i spelbranschen, hjälpa till att svara på.

År två är inte slutet

Det här är alltså år två, men det finns planer på att fortsätta arangera Consolidate i Vimmerby.

– Det är så vi tänker, men vi får utvärdera det hela tiden. Det var så lyckat förra året och vi ser att det ska vara pågående framöver. Vi är i början på en resa och det går att utveckla ännu mer. Vi gör det här av flera skäl. Dels är det gratis för alla, vi sprider det goda med spelkulturen och vi diskuterar viktiga frågor om skärmtid och så vidare. Det finns alternativ till att bara dra ur sladden. Sedan är det en överlevnadsfråga för kommunen och näringslivet eftersom det här är en den framtida arbetskraften, säger Anders Degerman.

Consolidate hoppas också på ett fortsatt samarbete på längre sikt.

– Vi formar det som vi vill tillsammans med Vimmerby och det behöver inte se likadant ut varje år. Oavsett om man vill starta en egen förening för att recensera spel eller produkter, göra Youtubevideos eller driva en e-sportförening, så är man varmt välkommen att prata med oss, säger Zabina Svensson.