VIDEO- OCH BILDEXTRA: Succé för Vimmerbys första prideparad

Vimmerbys första prideparad föll väldigt väl ut. Uppskattningsvis 400 personer gick paraden på stadens gator och visade att Vimmerby är en plats där kärlek är större än hat.

Jämfört med tidigare år blev Vimmerbys insats i uppmärksammandet av Pride större i år. En arbetsgrupp har arbetat fram ”Folkfesten i Vimarparken” och det föranleddes av Vimmerbys första prideparad som lockade uppskattningsvis 400 personer.

Paraden startade i Källängsparken på eftermiddagen, tog en runda förbi torget och gick därefter förbi kyrkan, församlingshemmet, polisstationen, Kungsparken och folkhögskolan för att slutligen anlända till Vimarparken.

Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) höll ett öppningstal när paraden anlände till Vimarparken. Därefter följde ett scenprogram med musik och underhållning och besökarna hade möjlighet att fika, äta grillad korv med bröd, popcorn och sockervadd och ta del av andra aktiviteter och information från utställare.

