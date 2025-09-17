Sång, dans och glädje i första pridetåget: "Förbi mina förväntningar"

Linda Ogebrink och Jeanette Frejd Zeylon från Vimmerby folkhögskola har jobbat med att få till pridetåget. Foto: Ossian Mathiasson

Nyinflyttade Vimmerbybon Alexander Goliath var en av många personer som gick i Vimmerbys första pridetåg på onsdagen. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerbys första prideparad lockade uppskattningsvis 400 personer. Med i tåget fanns privatpersoner i massor, politiker, tjänstepersoner, föreningsrepresentanter och företagare. Jeanette Frejd Zeylon, en av flera drivande krafter bakom prideparaden, var glad och känslosam efter paraden. – Jag är euforisk, säger hon efter paraden anslutit till folkfesten i Vimarparken.

Årets uppmärksamhetsveckor av Southeast Pride 2025 äger rum mellan 8 och 20 september runt om i hela Kalmar län och arrangeras för att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle där alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här i Vimmerby har en arbetsgrupp skapat eventet ”Folkfesten i Vimarparken” och Vimmerby folkhögskola tog initiativet till att anordna Vimmerbys första prideparad.

Uppskattningsvis 400 personer deltog i paraden, en notering som får Jeanette Frejd Zeylon och Linda Ogebrink att känna glädje och hopp.

– Man förväntar sig alltid lite för att man inte ska bli besviken, men detta utfall är högt över förväntan. Vi har många deltagare och personal på folkhögskolan och tänkte från början att det kanske kommer ytterligare 25-30 personer. Det här är över, över, över förväntan, säger Jeanette Frejd Zeylon.

– Det är helt fantastiskt, säger Linda Ogebrink.

"Lätt värt allt jobb"

Arrangörerna är tacksamma och glada för att så många personer deltog i paraden.

– Det känns så härligt att så många sluter an och att uppslutningen är så bred, säger Jeanette Frejd Zeylon.

– Det är extra roligt med föreningar och företag som går paraden med sina föreningströjor och logotyper. De visar vad de står för, säger Linda Ogebrink.

– Många har det i sin policy och det står i något papper att man står för alla personers lika värde. Det är inte säkert att det är så tydligt utåt. Jag tycker att det är häftigt att man visar att det är på riktigt att man tycker så, säger Jeanette Frejd Zeylon.

Vad känner ni kring att ni har fått det att falla så väl ut?

– Då är det lätt värt allt jobb. Det har varit en del fix, säger Linda Ogebrink.

– Det är mer arbete än vad man ser under den här halvtimmen, säger Jeanette Frejd Zeylon.

Det finns redan nu planer på att anordna ett nytt pridetåg nästa år.

– Vi har inte pratat med varandra, men det är klart att vi måste köra vidare. Jag vet inte vad som ska kunna stoppa oss, säger Jeanette Frejd Zeylon.

"Förbi mina förväntningar"

En person som tog ton, sjöng, dansade och spred glädje under paraden var nyinflyttade Vimmerbybon Alexander Goliath som studerar till musikalartist på Vimmerby folkhögskola.

– jag har tidigare bara gått pridetåg i Västerås och det är en stor tillställning där. Att det kom så mycket folk till första pridetåget i Vimmerby är helt fantastiskt. Det var mycket positiv energi i tåget och det är verkligen helt otroligt att så många kom på tåget i Vimmerby. Det var förbi mina förväntningar. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig i dag, men jag blev väldigt positivt överraskad, säger Alexander Goliath.

Det var självklart för Alexander Goliath att synas och höras under pridetåget.

– Jag tror sjukt mycket på att de ska behöva finnas energi och även att tåget ska förmedla det med att alla har hög energi, att man är taggade och att det är färgglatt och mycket dans. Det är vad det handlar om. Man ska våga uttrycka sig i ett tåg och det handlar om att man ska våga tillsammans.

Du uttryckte bland annat orden ”älska varandra”, vad betyder de två orden för dig?

– Att alla ska få vara sig själva och sin egen individ och att man får älska vem man vill och hur man vill oavsett om man är heterosexuell, homosexuell eller pansexuell. Det finns så många olika sätt att vara och alla ska få vara sig själva. Det var lite det ramsan handlade om.

"Ska fira det av rätt anledning"

Han tycker att det är viktigt att Pride uppmärksammas.

– Pride är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill att man ska fira det av rätt anledning. Man såg många undrande blickar runtom när man gick med tåget i Vimmerby och därför är det så viktigt att man syns och hörs och att alla får fira. För mig är det någonstans att fira individualitet, att man firar att alla ska vara sig själva. Det är det viktigaste oavsett vad man vill vara och hur man vill se ut och bete sig.

När paraden anlände till Vimarparken höll kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) ett öppningstal. Hon berättade att det var stort och känslofyllt att få gå i en prideparad genom Vimmerby.

"Idag visar vi att Vimmerby är en plats där kärlek är större än hat, där mångfald och olikheter är bra och fint och där alla ska kunna känna sig trygga och välkomna. Låt oss fylla denna dag med färger, musik, skratt och värme. Låt oss visa att kärleken alltid vinner", sa Eva Kindstrand Ströberg under sitt känslosamma tal i Vimarparken.