Lokala instruktörer på plats lagom till beredskapsveckan

Ann Sellbrink har tillsammans med P-A Mårtensson genomgått Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning och finns nu tillhands för att utbilda fler lagom till beredskapsveckan. Foto: Privat

Nästa vecka är det nationell beredskapsvecka med fokus på Sveriges totalförsvar. Lagom till dess får nordöstra länet extra resurser i form av två nya instruktörer inom Civilförsvarsförbundets utbildningspaket ”Din Trygghet”.

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 varje år och är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten har gett Civilförsvarsförbundet i uppdrag att erbjuda kostnadsfria utbildningar inom konceptet ”Din Trygghet” till allmänheten. Ett problem är att det har saknats instruktörer i nordöstra Kalmar län tidigare.

Nu finns det lokala instruktörer i nordöstra Kalmar län som kan sprida kunskapen om hemberedskap och mycket mer till fler.

Instruktörer från Vimmerby kommun

Per-Anders "P-A" Mårtensson och Ann Sellbrink, båda från Vimmerby kommun, har genomgått Civilförsvarsförbundets instruktörsutbildning, och finns nu tillhands för att utbilda fler. Sedan tidigare finns instruktör Jan Martinsson i Västerviks kommun.

”För mig handlar det om att bidra och kunna ge något tillbaka till samhället. Jag är ingen krisberedskapsexpert, men tack vare instruktörsutbildningen känner jag mig trygg i att utbilda andra”, säger Ann Sellbrink i ett pressmeddelande.

Enligt MSB har alla personer ett ansvar för att klara sig själva under minst sju dagar om krisen skulle komma.

”En kris är det vi inte är beredda på. Det måste inte vara det värsta scenariot, som krig, utan även översvämningar, stormar, långvariga strömavbrott och andra störningar kan ställa till det. Ju fler som känner sig trygga även i oväntade situationer, desto bättre kan vi hjälpas åt att få samhället att fungera”, säger Åsa Hagelberg, nationell samordnare för Din trygghet, i ett pressmeddelande.

Civilförsvarsförbundet erbjuder kostnadsfria utbildningar för allmänheten inom ämnen som hemberedskap, hjärt- och lungräddning, allmän brandkunskap och säkrare seniorer.