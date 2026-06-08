Föreningen satsar stort i sommar – fler evenemang möjliga tack vare bidrag

Tack vare bidrag från kommunen och Sparbanksstiftelsen kan föreningen Låxbo Kultur och Natur satsa på en riktig poesisommar. Foto: Privat/Arkiv

Det blir stort fokus på poesi hos föreningen Låxbo Kultur och Natur i sommar. Tack vare ekonomiska bidrag från både Vimmerby kommun och Sparbanksstiftelsen har föreningen vågat satsa större och välkomnar i sommar spännande namn till sin satsning ”Poesisommar”. – Det handlar om svensk poesi, fast på helt olika sätt. Från punk till Ferlin, berättar Ann Sellbrink, initiativtagare.

För ett och ett halvt år sedan startade syskonen Ann och Kalle Sellbrink föreningen Låxbo Kultur och Natur. Tanken var att skapa ett forum för spännande kultur- och naturevenemang tillsammans med föreningens medlemmar. Sedan starten har föreningen till exempel anordnat plantbytardagar, konserter och skrivaftnar.

– Vi hade en konsertkväll med Dan Fägerquist och Toni Holgersson här som var jättepopulär. Vi vil fortsätta att göra sådana roliga saker och kunna satsa ännu större, men vi är nystartade och har inte haft ekonomi till det. Det är vår privata ekonomi vi har riskat när vi satsat, för man vet ju inte om man kommer sälja tillräckligt med biljetter, förklarar Ann.

För att kunna satsa större bestämde sig föreningen för att söka stöd för sin verksamhet, och både Vimmerby kommun och Sparbanksstiftelsen nappade.

Bidragen ger möjlighet till föreningen att satsa större den här säsongen. Under sommaren arrangeras Poesisommar i Låxbo, sammanlagt fem evenemang med poesi i fokus.

– Det vi ville göra i år handlar om svensk poesi, fast på helt olika sätt. Från punk till Ferlin har vi satt som rubrik, berättar Ann.

Inleder med låtar av Kjell Höglund

Sommaren inleds med en kväll med Kjell Höglunds låtar, framförda av Ellinor Brolin och Johan Johansson.

– Kjell Höglund har gett hela sin låtkatalog, även outgivna låtar, till den här tjejen Ellinor. Nu turnerar hon tillsammans med Johan Johansson och spelar Kjells låtar. Det blir vår första programpunkt.

Sedan fortsätter poesisommaren med Vimmerbys egna instagrampoet Pia Eriksson som slagit igenom stort under sin pseudonym Korsdragspoesi.

– Förra året hade vi ungdomarna som jobbade som sommarlovsförfattare genom kommunen med oss på skrivkalas här. Vi kände att vi ville ge mer till dem och därför involverade vi Pia. Hon kommer och ger en föreläsning där hon pratar om skrivande och skrivande som en väg ut ur psykisk ohälsa. Då är ungdomarna med här.

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Vill bidra med kultur till bygdens ungdomar

Att få bidra med kultur till bygdens ungdomar känns viktigt för Ann.

– När jag var ung fanns det bara idrott att hålla på med i Vimmerby. Det tyckte jag var tråkigt, men nu har det förändrats. Det är fortfarande väldigt mycket fotboll och sådant, men vi vill visa ungdomarna att här finns en plats. Ge tillbaka lite till dem.

Även i år blir det skrivkalas tillsammans med sommarlovsförfattarna, och sedan fortsätter poesikvällarna med Johan Johansson som ger en egen konsert, och avslutas av musikerna Thomas Carlsén och Anders Karlsson som tonsatt och tolkar dikter av Nils Ferlin.

Bidragen från kommunen och Sparbanksstiftelsen täcker inte hela kostnaderna, men någonstans mellan en tredjedel och hälften. Något föreningen är mycket tacksamma över.

– Det känns jättebra. Utan bidrag från kommunen och Sparbanksstiftelsen hade vi fått göra det här med stressen att vi måste sälja en massa biljetter. Nu vet vi att vi kommer gå runt och det känns så roligt!