Sent avgörande när VIF B föll igen

Vimmerby inledde serien med sex matcher utan förlust. Nu har man åkt på två raka smällar.

Både mot Hultsfred senast och Västervik ikväll har avgörandena kommit sent. Tabellettan Västervik B avgjorde med tio minuter kvar.

– Det var surt att förlora i slutet igen, oavgjort hade varit rättvist, men de är duktiga och spelar med hög fart. De sårar oss lite ibland, men vi har lägen att göra mål också. Oavgjort hade inte varit helt orättvist, men det är som det. Vi håller upp det helt okej, vi forcerar lite ibland, men det är så och vi lär oss varje match, säger VIF-coachen Fredrik Credholdt.

Rayana Alkhanov och Meja Olofsson nätade för Vimmerby. Saga Stejdahl och Emilia Nilsson gjorde fina insatser spelmässigt.

Tabellen finns här.